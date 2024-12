Lefevere po viac ako 20 rokoch skončí v roli šéfa Soudal Quick-Step

Brusel 11. decembra (TASR) - Patrick Lefevere po viac ako 20 rokoch skončí na poste šéfa cyklistického tímu Soudal Quick-Step. Šesťdesiatdeväťročný Belgičan, ktorý založil stajňu v roku 2003, odíde z funkcie na konci tohto kalendárneho roka.



Na post generálneho riaditeľa sa posunie doterajší prevádzkový riaditeľ Jurgen Fore. Lefevere zostane v predstavenstve ako čestný člen po boku majoritného vlastníka Čecha Zdeněka Bakalu. "Je to kľúčový okamih môjho života. Opúšťam rolu, do ktorej som veľa investoval. Cítim, že je správny čas na zmenu. Bolo mi veľkou cťou stáť na čele tohto skvelého tímu a vytvoriť si toľko výnimočných spomienok," uviedol Lefevere vo vyhlásení.



Soudal Quick-Step patrí medzi najväčšie tímy na okruhu Grand Tour. Lefevere ho priviedol k takmer tisícke víťazstiev vrátane 19 titulov majstra sveta. "Patrick Lefevere bol osobnosťou profesionálnej cyklistiky, ktorú všetci veľmi rešpektujeme a obdivujeme. Dokázal vybudovať pevnú základňu a stabilitu, vďaka ktorej tento tím rastie už viac ako dve desaťročia. Chcel by som sa mu osobne poďakovať za podporu, ktorú mi poskytol počas uplynulých 12 mesiacov od môjho nástupu do tímu. Chápem a cítim, aká výnimočná je táto organizácia, a urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som sa o ňu postaral," povedal Fore.