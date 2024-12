Leganes zaskočilo Barcelonu a zamotalo tabuľku

Barcelona 16. decembra (TASR) - Futbalisti španielskeho tímu CD Leganes prekvapujúcim víťazstvom na ihrisku FC Barcelona zamotali situáciu na čele tabuľky. Triumf 1:0 im zároveň pomohol k posunu do pokojnejších vôd La ligy a vymazal nulu v kolónke ich víťazstiev u súperov. Očakávanému šlágru predvianočného kola, ktorý je na programe v nasledujúcu sobotu v Barcelone, dodal nový náboj.



Pred nedeľňajším zápasom 17. kola bola Barcelona prvá, no iba o skóre pred Atleticom Madrid. Proti Leganes si mohla upevniť prvú priečku a zároveň zvýšiť náskok aj pred Realom Madrid, ktorý zaostáva o bod. Po remíze v predošlom kole na ihrisku Betisu 1:1 sa Katalánci hotovali k plnému bodovému zisku, no tímu, ktorý z predošlých troch zápasov získal iba bod, nedokázali streliť gól. Nepomohla ani strelecká prevaha 20:6, hoci na bránku nerozhodne 4:4. Jediný gól zápasu strelil už v 4. minúte obranca Sergio Gonzalez Poirrier, keď hlavičkou prekonal brankára Inakiho Peňu. Jeho náprotivok Marko Dmitrovič viackrát podržal svoj tím, nebezpečnejším situáciám čelil najmä v prvom polčase. "Proti takémuto tímu je nebezpečné ujať sa vedenia tak skoro, pretože má obrovský potenciál. Spoločne sme však dokázali brániť a držať hráčov súpera ďaleko od našej brány. Náš brankár spravil niekoľko zákrokov, ktorými zachránil výsledok," povedal obranca Leganes Jorge Saenz pre klubovú stránku. Očakávaní ofenzívni lídri Barcelony Robert Lewandowski, Dani Olmo a Lamine Yamal nepredviedli dostatočnú efektivitu a tréner Hansi Flick ich v záverečnej štvrťhodine vystriedal.



Tím Leganes, ktorého prioritný cieľ je záchrana, sa posunul na priebežné 15. miesto so štvorbodovým náskokom na pásmo zostupu. "Sú to len tri body, ale pre nás sú ako zlato. Cítili sme tlak a toto víťazstvo nám dá trochu priestoru na nádych," poznamenal Saenz. Nečakaný úspech outsidera, na ktorého bol kurz približne 20:1, zamotal situáciu na čele tabuľky a zároveň dodal ešte väčší náboj očakávanému šlágru 18. kola FC Barcelona - Atletico Madrid, ktorý je na programe v sobotu 21. decembra od 21.00. Atletico nastúpi proti Kataláncom rozbehnuté, zvíťazilo v 11. súťažných zápasoch po sebe.