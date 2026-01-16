< sekcia Šport
Legenda bazénov Martina Moravcová oslavuje 50. narodeniny
Vo svojej zbierke má 68 medailí z vrcholných podujatí vrátane dvoch strieborných z OH 2000 v Sydney, šesťkrát sa stala najúspešnejšou športovkyňou Slovenska.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 16. januára (TASR) - Legendárna slovenská plavkyňa Martina Moravcová oslávi v piatok 50. narodeniny. Vo svojej zbierke má 68 medailí z vrcholných podujatí vrátane dvoch strieborných z OH 2000 v Sydney, šesťkrát sa stala najúspešnejšou športovkyňou Slovenska. Je sedemnásobnou majsterkou sveta v krátkom bazéne a 19-násobnou európskou šampiónkou. Z kontinentálnych šampionátov v dlhom bazéne vylovila tri zlaté medaily.
Rodáčka z Piešťan mala odjakživa blízko k vode, plávaniu sa venovali jej mama Darina i otec Karol. Na medzinárodnej scéne prvýkrát zažiarila v roku 1991, keď na juniorských majstrovstvách Európy v Antverpách vybojovala dva cenné kovy. Už ako 16-ročná okúsila olympijskú atmosféru, na OH 1992 v Barcelone bola najmladšou členkou česko-slovenskej výpravy. Na ďalších štyroch olympiádach štartovala už ako reprezentantka SR. Vrchol zažila v Sydney, kde sa tešila zo striebra na 100 m motýlik a 200 m v.sp.
Mimoriadne úspešne si počínala na podujatiach Svetového pohára, na ktorých vybojovala 105 zlatých medailí, trikrát sa stala celkovou víťazkou prestížneho seriálu. Počas kariéry vytvorila tri svetové, 17 európskych a 207 slovenských seniorských rekordov. Slovensko reprezentovala na siedmich MS v dlhom bazéne (medailová bilancia 0-3-2), na ôsmich MS v krátkom bazéne (7-5-5), na deviatich ME v dlhom bazéne (3-10-1) a na desiatich ME v krátkom bazéne (19-7-4).
Aktívnu kariéru oficiálne ukončila v decembri 2012, na plávanie však nezanevrela. Každé leto sa vracia z Dallasu do Piešťan, kde organizuje letné kempy pre talentované deti.
Plávaniu sa súťažne venujú aj jej dve deti - dcéra Karolína Ann Valková a syn Michal Jan Valko. Karolína už reprezentovala Slovensko na svetovom aj európskom šampionáte v diaľkovom plávaní. „Karolínka sa zatiaľ nerozhodla, či uprednostní bazénové alebo diaľkové plávanie. Bavia ju obe formy tohto športu. V bazéne má najradšej štvorstovku a osemstovku, na otvorenej vode päťkilometrovú trať. Miško sa zatiaľ narovnako venuje plávaniu aj tenisu, v ktorom sa mu ako bývalý hráč dosť venuje môj manžel Martin. V septembri bude mať ešte len dvanásť, takže sa ťažko odhaduje, akým smerom sa napokon poberie. Vo vode mi Karolínka pripomína mňa viac než on. Škoda, že ktovieako nenarástla a keďže v lete bude mať šestnásť, je otázne, či ešte nejaké centimetre naberie,“ povedala v rozhovore pre olympic.sk.
Moravcová je aj funkcionársky činná v Slovenskej plaveckej federácii (SPF). Ako predsedníčka komisie športovcov (od roku 2021) je členka výkonného výboru SPF. V rámci federácie je manažérka sekcie sekcie plávania a členka komisie vrcholového športu. „Hoci som väčšinu roka v Dallase, pri počítači strávim touto prácou denne zvyčajne osem hodín a fungujem aj cez víkendy,“ uviedla pre olympic.sk. Osem rokov pôsobila aj v komisii športovcov Medzinárodnej plaveckej federácie (FINA), ktorá posledné roky nesie názov World Aquatics. V rokoch 2021 – 2025 bola v jej rámci členkou technickej komisie plávania.
Rodáčka z Piešťan mala odjakživa blízko k vode, plávaniu sa venovali jej mama Darina i otec Karol. Na medzinárodnej scéne prvýkrát zažiarila v roku 1991, keď na juniorských majstrovstvách Európy v Antverpách vybojovala dva cenné kovy. Už ako 16-ročná okúsila olympijskú atmosféru, na OH 1992 v Barcelone bola najmladšou členkou česko-slovenskej výpravy. Na ďalších štyroch olympiádach štartovala už ako reprezentantka SR. Vrchol zažila v Sydney, kde sa tešila zo striebra na 100 m motýlik a 200 m v.sp.
Mimoriadne úspešne si počínala na podujatiach Svetového pohára, na ktorých vybojovala 105 zlatých medailí, trikrát sa stala celkovou víťazkou prestížneho seriálu. Počas kariéry vytvorila tri svetové, 17 európskych a 207 slovenských seniorských rekordov. Slovensko reprezentovala na siedmich MS v dlhom bazéne (medailová bilancia 0-3-2), na ôsmich MS v krátkom bazéne (7-5-5), na deviatich ME v dlhom bazéne (3-10-1) a na desiatich ME v krátkom bazéne (19-7-4).
Aktívnu kariéru oficiálne ukončila v decembri 2012, na plávanie však nezanevrela. Každé leto sa vracia z Dallasu do Piešťan, kde organizuje letné kempy pre talentované deti.
Plávaniu sa súťažne venujú aj jej dve deti - dcéra Karolína Ann Valková a syn Michal Jan Valko. Karolína už reprezentovala Slovensko na svetovom aj európskom šampionáte v diaľkovom plávaní. „Karolínka sa zatiaľ nerozhodla, či uprednostní bazénové alebo diaľkové plávanie. Bavia ju obe formy tohto športu. V bazéne má najradšej štvorstovku a osemstovku, na otvorenej vode päťkilometrovú trať. Miško sa zatiaľ narovnako venuje plávaniu aj tenisu, v ktorom sa mu ako bývalý hráč dosť venuje môj manžel Martin. V septembri bude mať ešte len dvanásť, takže sa ťažko odhaduje, akým smerom sa napokon poberie. Vo vode mi Karolínka pripomína mňa viac než on. Škoda, že ktovieako nenarástla a keďže v lete bude mať šestnásť, je otázne, či ešte nejaké centimetre naberie,“ povedala v rozhovore pre olympic.sk.
Moravcová je aj funkcionársky činná v Slovenskej plaveckej federácii (SPF). Ako predsedníčka komisie športovcov (od roku 2021) je členka výkonného výboru SPF. V rámci federácie je manažérka sekcie sekcie plávania a členka komisie vrcholového športu. „Hoci som väčšinu roka v Dallase, pri počítači strávim touto prácou denne zvyčajne osem hodín a fungujem aj cez víkendy,“ uviedla pre olympic.sk. Osem rokov pôsobila aj v komisii športovcov Medzinárodnej plaveckej federácie (FINA), ktorá posledné roky nesie názov World Aquatics. V rokoch 2021 – 2025 bola v jej rámci členkou technickej komisie plávania.