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Legenda slovenského futbalu Miroslav Karhan oslavuje 50. narodeniny
Karhan sa vybral do futbalového sveta ako odchovanec trnavského Spartaka. Jeho prvým pôsobiskom mimo Trnavy sa stal v lete 1999 španielsky Real Betis.
Autor TASR
Bratislava 21. júna (TASR) - V nedeľu 21. júna oslávi jubilejné 50. narodeniny bývalý futbalový reprezentant Miroslav Karhan. Futbalista roka 2002 a muž so štvrtým najvyšším počtom štartov (107) za národný A-tím.
Viac zápasov za slovenské „áčko“ odohrala iba trojica Juraj Kucka (112) a duo Peter Pekarík s Marekom Hamšíkom (obaja po 138). Práve s Kuckom a Marekom Mintálom si Karhan delí spoločné 5. miesto medzi strelcami v reprezentácii. V najcennejšom drese nastrieľali všetci traja zhodne 14 gólov. Karhan skóroval za SR ako druhý najstarší hráč. Stalo sa tak 4. júna 2011 vo veku 34 rokov, 11 mesiacov a 14 dní v kvalifikácii na ME 2012 proti Andorre. Po jeho góle zvíťazili Slováci nad outsiderom 1:0. Vo vyššom veku skóroval iba Kucka (37 rokov, 3 mesiace a 14 dní) do siete Walesu v prípravnom dueli pred ME 2024.
Karhan sa vybral do futbalového sveta ako odchovanec trnavského Spartaka. Jeho prvým pôsobiskom mimo Trnavy sa stal v lete 1999 španielsky Real Betis. Bolo to už v čase, keď mal na konte viac ako tridsiatku zápasov za reprezentáciu, v ktorej debutoval na pôde Argentíny proti domácim „Albicelestes“. Slováci vycestovali do Južnej Ameriky s ligovým kádrom a v tomto dueli pod vedením Jozefa Jankecha prehrali vysoko 0:6. Práve kouč, ktorý dal šancu Karhanovi ako prvý, vyzdvihol v marci roku 2011 pre TASR silné stránky svojho bývalého zverenca: „Vynikal najmä v obrannej fáze, výborne čítal hru a vedel predvídať súpera. Mal výborné odoberanie lopty a bol dobre fyzicky disponovaný svojou postavou a výškou. Preto bol aj dobrý hlavičkár. A čo sa týka nejakých slabín, každý hráč má nejaké nedostatky. U neho možno spočiatku tá rozohrávka, či tá technická stránka, ale to sa časom ohromne vylepšilo.“
Karhan vo svojej úvodnej sezóne v drese Sevillčanov nastúpil na 33 stretnutí v tamojšej najvyššej La Lige a strelil dva góly. Po roku sa sťahoval do Turecka, kde si obliekol dres Besiktasu Istanbul. Prebojoval sa si s ním do hlavnej fázy Ligy majstrov a v tureckej Super Lig zaznamenal 26 štartov s dvoma strelenými gólmi. Ani v tejto destinácii na juhu Európy však nevydržal viac ako rok a jeho kroky viedli do Nemecka. Tam už ho čakalo dlhodobejšie pôsobenie a práve v Nemecku zotrval desať rokov. Prvých šesť hral za VfL Wolfsburg, za ktorý odohral spolu 201 súťažných zápasov a zaznamenal 13 presných zásahov, pričom nosil na ruke aj kapitánsku pásku. V roku 2007 prestúpil do 1. FSV Mainz 05, kde najskôr začínal s klubom v druhej najvyššej súťaži a po dvoch rokoch mu pomohol k postupu medzi nemeckú elitu. Na tejto klubovej adrese nazbieral 119 štartov a strelil 11 gólov.
Práve ku koncu svojho pôsobenia v Nemecku mal prísť vrchol jeho kariéry. Slováci sa pod vedením Vladimíra Weissa st. prebojovali prvý raz na veľký turnaj, keď uspeli v kvalifikácii MS 2010 a čakal ich šampionát v Juhoafrickej republike. Tam už Karhan chýbal, vyradilo ho zranenie achilovky, čo mrzelo nielen hráča, ale aj jeho spoluhráčov a slovenského kormidelníka. Zranenie prišlo iba dva týždne pred MS, na ktorých Slováci v skupinovej fáze poslali domov úradujúcich majstrov sveta z Talianska a vypadli v osemfinále proti neskoršiemu finalistovi Holandsku.
Karhan je držiteľom ocenenia Futbalista roka 2002. Na sklonku kariéry sa ešte vrátil do materského klubu. Absolvoval v ňom dve kompletné sezóny, ktoré mali diametrálne odlišný príbeh. Najskôr v ročníku 2011/2012 zaostali „andeli“ iba dva body za ligovým titulom, ktorý si vybojovala MŠK Žilina. O rok neskôr sa prepadli na predposledné 11. miesto a od posledného Prešova, ktorý vypadol do druhej ligy, ich delili takisto dva body. Po konci v roku 2013 zasadol do funkcie športového riaditeľa Spartaka Trnava. V sezóne 2016/2017 klub viedol ako hlavný tréner a s tímom obsadil 6. priečku. Následne pôsobil ako tréner Komárna či Nového Mesta nad Váhom. Jeho súčasnou trénerskou zastávkou je FC Slovan Hlohovec pôsobiaci v piatej lige Severozápad.
Karhan sa 19. septembra zúčastní na exhibičnej akcii v Trnave, ktorá nesie názov Ronaldinho Show Slovakia 2026. Proti sebe nastúpia bývalí poprední brazílski futbalisti vrátane legendárneho Ronaldinha proti tímu Slovak Legends, ktorý povedie práve Karhan. Ikonický trnavský futbalista hrával v Betise Sevilla skôr než prišiel Ronaldinho do Barcelony, na trávniku sa s ním osobne síce nestretol, celkovo však vníma Brazílčana ako obrovskú postavu svetového futbalu. „Takáto skvelá akcia si zaslúži, aby do hľadiska prišlo čo najviac ľudí. Príde nielen Ronaldinho, ale veľa výborných brazílskych futbalistov. S brazílskymi futbalistami mám pozitívne skúsenosti. Keď som začínal v Betise, bol mi nápomocný Denilson, vtedy najdrahší futbalista sveta. Napriek tomu, že bol veľká osobnosť, bol veľmi milý a pomáhal mi so začiatkami v klube. Robson Ponte bol môj spoluhráč vo Wolfsburgu, spomínam si aj na Marcelinha z neskoršieho pôsobenia,“ poznamenal Karhan na tlačovom brífingu k akcii, ktorý sa konal 28. mája tohto roka.
Viac zápasov za slovenské „áčko“ odohrala iba trojica Juraj Kucka (112) a duo Peter Pekarík s Marekom Hamšíkom (obaja po 138). Práve s Kuckom a Marekom Mintálom si Karhan delí spoločné 5. miesto medzi strelcami v reprezentácii. V najcennejšom drese nastrieľali všetci traja zhodne 14 gólov. Karhan skóroval za SR ako druhý najstarší hráč. Stalo sa tak 4. júna 2011 vo veku 34 rokov, 11 mesiacov a 14 dní v kvalifikácii na ME 2012 proti Andorre. Po jeho góle zvíťazili Slováci nad outsiderom 1:0. Vo vyššom veku skóroval iba Kucka (37 rokov, 3 mesiace a 14 dní) do siete Walesu v prípravnom dueli pred ME 2024.
Karhan sa vybral do futbalového sveta ako odchovanec trnavského Spartaka. Jeho prvým pôsobiskom mimo Trnavy sa stal v lete 1999 španielsky Real Betis. Bolo to už v čase, keď mal na konte viac ako tridsiatku zápasov za reprezentáciu, v ktorej debutoval na pôde Argentíny proti domácim „Albicelestes“. Slováci vycestovali do Južnej Ameriky s ligovým kádrom a v tomto dueli pod vedením Jozefa Jankecha prehrali vysoko 0:6. Práve kouč, ktorý dal šancu Karhanovi ako prvý, vyzdvihol v marci roku 2011 pre TASR silné stránky svojho bývalého zverenca: „Vynikal najmä v obrannej fáze, výborne čítal hru a vedel predvídať súpera. Mal výborné odoberanie lopty a bol dobre fyzicky disponovaný svojou postavou a výškou. Preto bol aj dobrý hlavičkár. A čo sa týka nejakých slabín, každý hráč má nejaké nedostatky. U neho možno spočiatku tá rozohrávka, či tá technická stránka, ale to sa časom ohromne vylepšilo.“
Karhan vo svojej úvodnej sezóne v drese Sevillčanov nastúpil na 33 stretnutí v tamojšej najvyššej La Lige a strelil dva góly. Po roku sa sťahoval do Turecka, kde si obliekol dres Besiktasu Istanbul. Prebojoval sa si s ním do hlavnej fázy Ligy majstrov a v tureckej Super Lig zaznamenal 26 štartov s dvoma strelenými gólmi. Ani v tejto destinácii na juhu Európy však nevydržal viac ako rok a jeho kroky viedli do Nemecka. Tam už ho čakalo dlhodobejšie pôsobenie a práve v Nemecku zotrval desať rokov. Prvých šesť hral za VfL Wolfsburg, za ktorý odohral spolu 201 súťažných zápasov a zaznamenal 13 presných zásahov, pričom nosil na ruke aj kapitánsku pásku. V roku 2007 prestúpil do 1. FSV Mainz 05, kde najskôr začínal s klubom v druhej najvyššej súťaži a po dvoch rokoch mu pomohol k postupu medzi nemeckú elitu. Na tejto klubovej adrese nazbieral 119 štartov a strelil 11 gólov.
Práve ku koncu svojho pôsobenia v Nemecku mal prísť vrchol jeho kariéry. Slováci sa pod vedením Vladimíra Weissa st. prebojovali prvý raz na veľký turnaj, keď uspeli v kvalifikácii MS 2010 a čakal ich šampionát v Juhoafrickej republike. Tam už Karhan chýbal, vyradilo ho zranenie achilovky, čo mrzelo nielen hráča, ale aj jeho spoluhráčov a slovenského kormidelníka. Zranenie prišlo iba dva týždne pred MS, na ktorých Slováci v skupinovej fáze poslali domov úradujúcich majstrov sveta z Talianska a vypadli v osemfinále proti neskoršiemu finalistovi Holandsku.
Karhan je držiteľom ocenenia Futbalista roka 2002. Na sklonku kariéry sa ešte vrátil do materského klubu. Absolvoval v ňom dve kompletné sezóny, ktoré mali diametrálne odlišný príbeh. Najskôr v ročníku 2011/2012 zaostali „andeli“ iba dva body za ligovým titulom, ktorý si vybojovala MŠK Žilina. O rok neskôr sa prepadli na predposledné 11. miesto a od posledného Prešova, ktorý vypadol do druhej ligy, ich delili takisto dva body. Po konci v roku 2013 zasadol do funkcie športového riaditeľa Spartaka Trnava. V sezóne 2016/2017 klub viedol ako hlavný tréner a s tímom obsadil 6. priečku. Následne pôsobil ako tréner Komárna či Nového Mesta nad Váhom. Jeho súčasnou trénerskou zastávkou je FC Slovan Hlohovec pôsobiaci v piatej lige Severozápad.
Karhan sa 19. septembra zúčastní na exhibičnej akcii v Trnave, ktorá nesie názov Ronaldinho Show Slovakia 2026. Proti sebe nastúpia bývalí poprední brazílski futbalisti vrátane legendárneho Ronaldinha proti tímu Slovak Legends, ktorý povedie práve Karhan. Ikonický trnavský futbalista hrával v Betise Sevilla skôr než prišiel Ronaldinho do Barcelony, na trávniku sa s ním osobne síce nestretol, celkovo však vníma Brazílčana ako obrovskú postavu svetového futbalu. „Takáto skvelá akcia si zaslúži, aby do hľadiska prišlo čo najviac ľudí. Príde nielen Ronaldinho, ale veľa výborných brazílskych futbalistov. S brazílskymi futbalistami mám pozitívne skúsenosti. Keď som začínal v Betise, bol mi nápomocný Denilson, vtedy najdrahší futbalista sveta. Napriek tomu, že bol veľká osobnosť, bol veľmi milý a pomáhal mi so začiatkami v klube. Robson Ponte bol môj spoluhráč vo Wolfsburgu, spomínam si aj na Marcelinha z neskoršieho pôsobenia,“ poznamenal Karhan na tlačovom brífingu k akcii, ktorý sa konal 28. mája tohto roka.