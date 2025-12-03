< sekcia Šport
Legendárna Wittová oslavuje životné jubileum 60 rokov
Charizmatická Wittová uspela aj ako profesionálna krasokorčuliarka, herečka, televízna moderátorka či obchodníčka.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 3. decembra (TASR) - V stredu 3. decembra oslávi životné jubileum 60 rokov legendárna nemecká krasokorčuliarka Katarina Wittová. Dvojnásobná olympijská víťazka zo ZOH 1984 v Sarajeve a 1988 v Calgary je tiež štvornásobnou majsterkou sveta (1984, 1985, 1987 a 1988) a šesťkrát za sebou vyhrala ME (1983-1988).
Charizmatická Wittová uspela aj ako profesionálna krasokorčuliarka, herečka, televízna moderátorka či obchodníčka. Je len druhou ženou v histórii po Sonji Henieovej, ktorá obhájila olympijské zlato. Časopis Time ju nazval „Najkrajšou tvárou socializmu“.
Narodila sa vo Východnom Berlíne a v Karl-Marx-Stadte chodila do školy pre talentované deti. Od roku 1977 ju trénovala Jutta Müllerová. V roku 1984 ju vyhlásili za najlepšiu športovkyňu NDR. Po amatérskej kariére presedlala k „profíkom“ a s ďalším olympijským víťazom Brianom Boitanom jazdila úspešnú šou. Predstavila sa tiež v slávnej „Holiday on Ice“. V roku 1994 po ohlásenom návrate skončila na ZOH v Lillehammeri na 7. mieste. V roku 1995 ju uviedli do krasokorčuliarskej Siene slávy.
Ako herečka si zahrala vo viacerých filmoch. V roku 1990 za úlohu Carmen na ľade dostala cenu Emmy. Zahrala si aj po boku Tomma Cruisa vo filme Jerry Maguire, či s Robertom de Nirom vo filme Ronin. Fotila tiež pre pánsky magazín Playboy v roku 1998. Wittová tiež priznala, že spolupracovala s východonemeckou tajnou službou Stasi.
Charizmatická Wittová uspela aj ako profesionálna krasokorčuliarka, herečka, televízna moderátorka či obchodníčka. Je len druhou ženou v histórii po Sonji Henieovej, ktorá obhájila olympijské zlato. Časopis Time ju nazval „Najkrajšou tvárou socializmu“.
Narodila sa vo Východnom Berlíne a v Karl-Marx-Stadte chodila do školy pre talentované deti. Od roku 1977 ju trénovala Jutta Müllerová. V roku 1984 ju vyhlásili za najlepšiu športovkyňu NDR. Po amatérskej kariére presedlala k „profíkom“ a s ďalším olympijským víťazom Brianom Boitanom jazdila úspešnú šou. Predstavila sa tiež v slávnej „Holiday on Ice“. V roku 1994 po ohlásenom návrate skončila na ZOH v Lillehammeri na 7. mieste. V roku 1995 ju uviedli do krasokorčuliarskej Siene slávy.
Ako herečka si zahrala vo viacerých filmoch. V roku 1990 za úlohu Carmen na ľade dostala cenu Emmy. Zahrala si aj po boku Tomma Cruisa vo filme Jerry Maguire, či s Robertom de Nirom vo filme Ronin. Fotila tiež pre pánsky magazín Playboy v roku 1998. Wittová tiež priznala, že spolupracovala s východonemeckou tajnou službou Stasi.