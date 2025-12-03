Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Legendárna Wittová oslavuje životné jubileum 60 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Charizmatická Wittová uspela aj ako profesionálna krasokorčuliarka, herečka, televízna moderátorka či obchodníčka.

Autor TASR
Berlín 3. decembra (TASR) - V stredu 3. decembra oslávi životné jubileum 60 rokov legendárna nemecká krasokorčuliarka Katarina Wittová. Dvojnásobná olympijská víťazka zo ZOH 1984 v Sarajeve a 1988 v Calgary je tiež štvornásobnou majsterkou sveta (1984, 1985, 1987 a 1988) a šesťkrát za sebou vyhrala ME (1983-1988).

Charizmatická Wittová uspela aj ako profesionálna krasokorčuliarka, herečka, televízna moderátorka či obchodníčka. Je len druhou ženou v histórii po Sonji Henieovej, ktorá obhájila olympijské zlato. Časopis Time ju nazval „Najkrajšou tvárou socializmu“.

Narodila sa vo Východnom Berlíne a v Karl-Marx-Stadte chodila do školy pre talentované deti. Od roku 1977 ju trénovala Jutta Müllerová. V roku 1984 ju vyhlásili za najlepšiu športovkyňu NDR. Po amatérskej kariére presedlala k „profíkom“ a s ďalším olympijským víťazom Brianom Boitanom jazdila úspešnú šou. Predstavila sa tiež v slávnej „Holiday on Ice“. V roku 1994 po ohlásenom návrate skončila na ZOH v Lillehammeri na 7. mieste. V roku 1995 ju uviedli do krasokorčuliarskej Siene slávy.

Ako herečka si zahrala vo viacerých filmoch. V roku 1990 za úlohu Carmen na ľade dostala cenu Emmy. Zahrala si aj po boku Tomma Cruisa vo filme Jerry Maguire, či s Robertom de Nirom vo filme Ronin. Fotila tiež pre pánsky magazín Playboy v roku 1998. Wittová tiež priznala, že spolupracovala s východonemeckou tajnou službou Stasi.
.

