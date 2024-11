Legendárny Čech Železný je nový tréner indického olympionika Chopru

Dillí 9. novembra (TASR) - Dvojnásobný olympijský medailista v hode oštepom Ind Neeraj Chopra angažoval Čecha Jana Železného na pozíciu svojho trénera. V nedávnych rokoch ho viedol Nemec Klaus Bartonietz, ktorý pred niekoľkými dňami oznámil odchod do dôchodku. Informovala o tom agentúra Reuters.



Dvadsaťšesťročný Chopra získal zlatú medailu na OH 2020 v Tokiu a na tohtoročných OH v Paríži vybojoval striebro. V zbierke úspechov má aj zlato (2023) a striebro (2022) z MS. "Keď som vyrastal, obdivoval som Janovu techniku a precíznosť. Strávil som veľa času sledovaním jeho videí. Dlhé roky bol najlepší v tomto športe a verím, že spolupráca s ním bude pre mňa užitočná. Naše štýly hádzania sú podobné, no jeho znalosti sú neporovnateľné. Je mi cťou mať ho po svojom poku," zložil Chopra poklonu trojnásobnému olympijskému víťazovi (1992, 1996, 2000).



Železný je zároveň trojnásobný majster sveta a držiteľ svetového rekordu 98,48 m z roku 1996. "Bližšie sa spoznáme na tradičnom zimnom kempe v Juhoafrickej republike. Páči sa mi Neerajov príbeh a vidím v ňom veľký potenciál, keďže je mladý a môže sa zlepšovať," poznamenal Železný.