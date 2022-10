Legendárny džokej, tréner a chovateľ Josef Váňa oslávi sedemdesiat

Bratislava 19. októbra (TASR) - Najpopulárnejší český jazdec, džokej, tréner a chovateľ dostihových koní Josef Váňa sa vo štvrtok 20. októbra dožije 70 rokov. Narodil sa v českej obci Slopné. Je ženatý, synovia Jiří, Josef a Martin pracujú tiež v dostihovom prostredí.



Postavou nízky (166 cm), ale jazdeckými a trénerskými úspechmi veľký. Podľa neoficiálnych informácií za svoju dostihovú kariéru zvíťazil vo viac ako 270 dostihoch, zväčša prekážkových. V rokoch 1987 až 2011 triumfoval na ôsmych ročníkoch Veľkej pardubickej steeplechase v sedle koní Železník, Vronsky a Tiumen. Ako tréner pripravil na slávne podujatie desať víťazných koní. Úspešný bol aj na dostihoch v zahraničí. Dosiahol tri víťazstvá v najväčších talianskych steeplechase Gran Premio v Merane. So svojimi zverencami je častým účastníkom aj dostihov na bratislavskom Závodisku, š. p., kde pri trinástich štartoch zaznela dvakrát česká štátna hymna na počesť víťazstva jeho koňa v Slovenskom derby.



Ako takmer všetci jazdci a džokeji nevyhol sa ani pádom z koňa. Základný výpočet jeho zranení vyzerá takto: zlomenina panvy, zlomené všetky rebrá, zlomenina dvoch stavcov, fraktúry ľavej a pravej kľúčnej kosti, rozmliaždené pravé rameno, fraktúry zápästia na oboch rukách, zlomenina ľavej nohy nad kotníkom, zlomená čeľusť, otrasy mozgu. Najvážnejšie zranenie utrpel na dostihoch v nemeckom Iffezheime neďaleko Baden-Badenu v roku 1994. Pri dostihoch na jednej prekážke spadol zo svojho koňa a kôň z ďalších jazdcov dopadol chrbtom na neho. Váňa utrpel ťažký otras mozgu, mnohopočetné zlomeniny rebier a panvy, pomliaždeniny hrudníka, ľavé pľúca boli sčasti odtrhnuté. V priebehu prepravy do nemocnice sa mu niekoľkokrát zastavilo srdce a nastala klinická smrť. Aj napriek prvotným skeptickým stanoviskám lekárov sa uzdravil a už na druhý deň po návrate z nemocnice si opäť sadol do sedla svojho koňa. Dva mesiace po úraze už štartoval na Veľkej pardubickej. Ako sám hovorí, v jeho tele nie je snáď jediná kosť, ktorú by nemal zlomenú.



V dostihovom kolotoči sa Josef Váňa st. pohybuje naďalej. Podľa údajov českého Jockey clubu je v aktuálnom českom šampionáte prekážkových trénerov na 4. mieste so šiestimi víťazstvami a dotačným ziskom 1.127.500 Kč. V roku 2021 dokonca v tomto šampionáte triumfoval s 13 víťazstvami a ziskom 1.780.000 Kč.