Legendárny holandský útočník Marco van Basten oslávi 60 rokov

Amsterdam 31. októbra (TASR) - Holanďana Marca van Bastena považvujú za jedného z najlepších útočníkov i futbalistov všetkých čias. Počas kariéry, ktorú ukončil už ako 30-ročný, získal mnoho významných trofejí s Ajaxom Amsterdam, AC Miláno, reprezentáciou a aj na individuálnej úrovni. V zbierke nemá len titul z majstrovstiev sveta. Van Basten prezývaný "Swan Of Utrecht" oslavuje vo štvrtok 31. októbra jubileum 60 rokov.



Narodil sa 31. októbra 1964 a považujú ho za jedného z najvplyvnejších futbalistov histórie. Jeho vrcholová kariéra trvala vyše desať rokov, v priebehu ktorých odohral 373 klubových zápasov s 276 gólmi. Na reprezentačnej úrovni sa predstavil 58-krát a zaznamenal 24 presných zásahov. Svoju prezývku, ktorá v preklade znamená "Labuť z Ultrechtu" si vyslúžil za elegantný herný prejav a zakončenia na hranici akrobacie. Na ihrisku však preukazoval aj vysokú úroveň pozičnej hry, inteligenciu a dobré ovládanie lopty. Po skorom skončení hráčskej kariéry (1995), ktoré spôsobili zranenia, pôsobil aj ako tréner. Z toho štyri roky (2004-2008) na lavičke Holandska. Od roku 1993 je ženatý s Liesbeth van Capelleveenovou, s ktorou má syna a dve dcéry.



S futbalom začal ako šesťročný v klube EDO, o rok neskôr hrával za UVV Ultrecht, kde zotrval deväť sezón. Zmluvu s Ajaxom Amsterdam podpísal v lete 1981 ako 17-ročný, prišiel z "devätnástky" Elinkwijku. Najprv hral v rovnakej vekovej kategórii aj v známejšom klube a premiéru za "áčko" si odbil 3. apríla 1982 proti NEC Nijmegen a hneď aj skóroval. O miesto stredného útočníka musel súperiť s Wimom Kieftom, ktorý bol v tom čase jeden z popredných ofenzívnych hráčov v Európe. Van Basten strelil v prvých 20 zápasoch deväť gólov a o dva roky starší Kieft odišiel na konci sezóny 1982/83 do talianskej Pisy – tá hrala v tom čase Seriu A. Van Basten debutoval v rovnakom roku aj národnom drese v kvalifikácii na ME 1984 proti Islandu. Za Ajax odohral v priebehu ďalších štyroch sezón 133 zápasov a vsietil 128 gólov, štyrikrát v rade tak získal ocenenie pre najlepšieho strelca Eredivisie. Sezónu 1986/87 zakončil ziskom Pohára víťazov pohárov, keď Ajax zdolal vo finále Lokomotiv Lipsko 1:0 a o triumfe rozhodol práve Van Basten. Zaujal tak na európskej scéne a v lete 1987 prestúpil do AC Miláno, kde mal oňho eminentný záujem vtedajší predseda klubu Silvio Berlusconi.



V prvom ročníku absolvoval Van Basten len jedenásť zápasov pre zranenie členka. V nasledujúcej naplnilo AC vtedajší limit legionárov jeho krajanom Frank Rijkaard a v tíme už pôsobil ďalší Holanďan Ruud Gullit. S trojlístkom holandských hráčov vyhral tím Európsky pohár majstrov (EPM) po finálovom víťazstve 4:0 nad FC Steaua Bukurešť na Nou Camp. Po dva góly strelili Gullit a Van Basten, ktorí vyhrali v tom roku aj majstrovstvá Európy a Van Basten získal prvú z troch Zlatých lôpt. Spolu s reprezentačným kapitánom Gullitom skórovali aj vo finále ME v Západnom Nemecku proti Sovietskemu Zväzu (2:0), pričom Van Bastenov gól na konečných 2:0 v 54. minúte bol jeden z jeho najznámejších. Po centri Arnolda Mührena zakončil z prvej z ťažkého uhla, no loptu zvládol umiestniť pod brvno, nechytateľne pre brankára a kapitána Rinata Dasajeva. Van Basten vsietil na turnaji celkovo päť gólov a bol najlepší strelec. O rok neskôr obhájil s AC titul z Európskeho pohára majstrov, keď vyhrali vo Viedni 1:0 nad Benficou Lisabon – jediným strelcom bol vtedy Rijkaard a Van Basten dostal na konci roka opäť Zlatú loptu. Poslednú získal za rok 1992, keď postúpil s národným tímom do semifinále na ME vo Švédsku a bol zároveň vyhlásený za najlepšieho hráča podľa FIFA. Celkovo odohral Van Basten za AC 201 zápasov so 124 gólmi. V tomto období strelil ako prvý hráč vôbec štyri góly v jednom zápase EPM. Bolo to v skupinovej fáze ročníka 1992/93 proti IFK Göteborg – Miláno neskôr postúpilo do finále, kde nestačilo 0:1 na Olympique Marseille. Okrem dvoch titulov v EPM získal s AC tri talianske tituly, dva superpoháre a jeden Superpohár UEFA. Kariéru ukončil v roku 1995 po dvoch sezónach mimo diania pre zranenie členka. Posledný zápas tak odohral len ako 28-ročný. Zaujímavosťou je, že nikdy neskóroval na majstrovstvách sveta – na svetovom šampionáte bol len raz v roku 1990 a Holanďania postúpili s troma remízami do osemfinále, ktoré prehrali 1:2 s neskoršími majstrami sveta zo Západného Nemecka.



Ako tréner začal v "dvadsaťjednotke" Ajaxu a po roku nahradil na reprezentačnej lavičke Dicka Advocaata, ktorý priviedol tím do semifinále na ME 2004 v Portugalsku. Van Basten sa vrátil s tímom po ôsmich rokoch na MS v Nemecku, kde "Oranjes" vypadli v osemfinále a o dva roky neskôr boli na ME v Rakúsku a Švajčiarsku vo štvrťfinále. Z 52 zápasov pod jeho vedením prehral tím len šesťkrát, no nedosiahol s ním výraznejší úspech a tak ho v lete 2008 nahradil Bert van Marwijk. Do roku 2016 viedol ešte Heerenveen, AZ Alkmaar a naposledy pôsobil ako asistent reprezentačného kouča Dannyho Blinda. V rokoch 2016 až 2018 zastával vo FIFA funkciu technického riaditeľa.