SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 41 rokov zomrel LEGENDÁRNY pretekár
Vo štvrtok ho hospitalizovali s nešpecifikovaným, no vážnym ochorením.
Los Angeles 22. mája (TASR) - Americký automobilový pretekár Kyle Busch zomrel vo štvrtok vo veku 41 rokov. Správu o úmrtí dvojnásobného šampióna série NASCAR Cup potvrdila jeho rodina v spoločnom vyhlásení.
Buscha, ktorý absolvoval svoju 22. sezónu v najvyššej divízii NASCAR, vo štvrtok skôr hospitalizovali s nešpecifikovaným, no vážnym ochorením. „V mene rodiny Buschovcov, tímu Richard Childress Racing a celej NASCAR komunity s hlbokým zármutkom oznamujeme náhle a tragické úmrtie Kylea Buscha. Celá rodina NASCAR je zdrvená. Kyle bol výnimočný talent, aký sa objaví raz za generáciu. Bol nekompromisný, vášnivý, nesmierne talentovaný a hlboko mu záležalo na tomto športe aj fanúšikoch. V tomto nesmierne ťažkom období prosíme všetkých, aby rešpektovali súkromie rodiny a naďalej na nich mysleli vo svojich modlitbách,“ citovala agentúra AFP spoločné vyhlásenie.
Busch získal tituly v sérii NASCAR Cup v rokoch 2015 a 2019 a počas kariéry dosiahol 63 víťazstiev, čo ho radí na deviate miesto historických tabuliek série. Dominoval aj v ďalších dvoch národných sériách NASCAR, keď zaznamenal 102 víťazstiev v NASCAR O'Reilly Auto Parts Series a 69 triumfov v NASCAR Craftsman Truck Series.
