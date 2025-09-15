Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Legendárny kanadský brankár Ed Giacomin zomrel vo veku 86 rokov

Na snímke brankár Rangers Ed Giacomin na zápase Rangers - Toronto 21. októbra 1970, New York vyhral 3:2. Foto: TASR/AP

V roku 1971 získal Vezinovu trofej určenú pre najlepšieho brankára.

Autor TASR
Toronto 15. septembra (TASR) - Legendárny kanadský hokejový brankár Ed Giacomin zomrel vo veku 86 rokov. Člen Siene slávy absolvoval takmer celú kariéru v klube NHL New York Rangers. V profilige odchytal v základnej časti 610 duelov, z toho 290 víťazných.

V 54 stretnutiach si udržal čisté konto. V roku 1971 získal Vezinovu trofej určenú pre najlepšieho brankára. Kariéru ukončil po sezóne 1977/78. Pätnásteho marca 1989 vyvesili Rangers jeho dres s číslom 1 pod strechu Madison Square Garden. Informovala o tom stránka nhl.com.
