Legendárny Loeb odštartuje s Fordom na rely Monte Carlo

Monte Carlo 21. decembra (TASR) - Francúzsky legendárny pretekár Sébastien Loeb odštartuje na januárovej rely Monte Carlo. Deväťnásobný majster sveta sa na podujatí WRC predstaví s Fordom a zmeria si sily aj s krajanom Sébastienom Ogierom, ktorý získal v novembri svoj ôsmy titul. Obaja jazdci na podujatí len hosťujú a nebudú pretekať počas celej sezóny. Informoval o tom oficiálny web WRC.



Štyridsaťsedemročný Loeb takéto čiastočné účasti už po skončení aktívnej kariéry vo WRC absolvoval. Konkrétne v Monaku to bolo štyrikrát (2013, 2015,2019 a 2020). Paradoxom je, že budúci mesiac sa predstaví za volantom Fordu, do ktorého mal prestúpiť po svojom prvom titule v roku 2004, no nakoniec ostal verný Citroënu.



Francúzska dvojica získala sedemnásť z posledných osemnástich majstrovských titulov, ich hegemóniu narušil len Ott Tänak z Estónska, ktorý súťaž vyhral v roku 2019. Loeb vo WRC naposledy jazdil aktívne v sezóne 2012. Po zisku deviateho titulu v rade pretekal napríklad v sérii WTCC a od roku 2016 sa pravidelne zúčastňuje na rely Dakar.