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Legendárny Švéd Björn Borg oslavuje 70. narodeniny
Rodák zo Štokholmu prispel v 70-tych rokoch k veľkému nárastu popularity tenisu vo svete.
Autor TASR
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Bratislava 6. júna (TASR) - Legendárny švédsky tenista Björn Borg oslávi v sobotu 6. júna 70. narodeniny. Počas kariéry získal 11 grandslamových titulov a 109 týždňov bol mužskou svetovou jednotkou. Šesťkrát triumfoval na Roland Garros, päťkrát v sérii ovládol Wimbledon. Na US Open bol štyrikrát vo finále. Celkovo vyhral vo dvojhre 66 turnajov, v rokoch 1976-1980 bol na okruhu ATP Hráčom roka.
Rodák zo Štokholmu prispel v 70-tych rokoch k veľkému nárastu popularity tenisu vo svete. V rokoch 1974-1981 vybojoval najviac singlových grandslamových trofejí spomedzi všetkých hráčov, ktorí dovtedy pôsobili v Open ére. K bielemu športu ho priviedol jeho otec Rune Borg. Svojmu synovi daroval zlatú tenisovú raketu, ktorú dostal ako cenu za víťazstvo na stolnotenisovom turnaji. Björn Borg bol už od detstva vyznávačom fyzickej hry a jeho špecialitou boli topspinové údery s rotáciou. Vďaka nej loptičky po odskoku prudko zrychľovali a skákali súperom vysoko na telo.
Švéd vstúpil na profesionálny okruh v roku 1973 a v apríli postúpil do svojho prvého singlového finále, v Monte Carle nestačil na Rumuna Ilieho Nastaseho. V premiére na Roland Garros sa dostal do osemfinále, v ktorom prehral s Talianom Adrianom Panattom. Vo Wimbledone bol aj vďaka bojkotu turnaja zo strany viacerých popredných hráčov nasadenou šestkou a dotiahol to do štvrťfinále, v ktorom podľahol Britovi Rogerovi Taylorovi. Na turnajoch v San Franciscu, Štokholme i Buenos Aires postúpil do finále a rok zakončil na 18. mieste rebríčka ATP.
V roku 1974 pri svojej jedinej účasti na Australian Open bol v 3. kole. Na New Zealand Open získal prvý singlový titul, ďalšie pridal v Londýne, Sao Paule a krátko pred dovŕšením veku 18 rokov triumfoval na antuke v Ríme. O dva týždne neskôr vyhral prvýkrát Roland Garros, keď vo finále zdolal v piatich setoch Španiela Manuela Orantesa. Na antukovom vrchole sezóny zdvihol nad hlavu Pohár mušketierov aj v rokoch 1975, 1978, 1979, 1980 a 1981. Veľkými rivalmi Borga boli Američania Jimmy Connors a John McEnroe. Finálový zápas Wimbledonu z roku 1980 dodnes označujú za jeden z najlepších v histórii podujatí veľkej štvorky. Borg v ňom zvíťazil nad McEnroeom po päťsetovom boji a na posvätnej tráve All England Clubu získal piaty titul za sebou. V januári 1983 po veku 26 rokov nečakane ukončil kariéru, ako hlavný dôvod uviedol únavu. V rokoch 1991-1993 sa pokúšal o neúspešný comeback.
Borg bol trikrát ženatý. Po sobáši s Rumunkou Marianou Simionescuovou, s ktorou sa rozviedol v roku 1984, sa oženil s talianskou speváčkou Loredanou Berteovou. V roku 2002 povedal svoje „áno“ bytovej maklérke Patrícii Östfeldtovej. S ňou má syna Lea, ktorý sa tiež venuje tenisu. V roku 2025 vydal Borg autobiografiu Heartbeat (Tlkot srdca), v ktorej opísal svoj boj s rakovinou prostaty a odhalil temné roky poznačené drogami a samotou.
Rodák zo Štokholmu prispel v 70-tych rokoch k veľkému nárastu popularity tenisu vo svete. V rokoch 1974-1981 vybojoval najviac singlových grandslamových trofejí spomedzi všetkých hráčov, ktorí dovtedy pôsobili v Open ére. K bielemu športu ho priviedol jeho otec Rune Borg. Svojmu synovi daroval zlatú tenisovú raketu, ktorú dostal ako cenu za víťazstvo na stolnotenisovom turnaji. Björn Borg bol už od detstva vyznávačom fyzickej hry a jeho špecialitou boli topspinové údery s rotáciou. Vďaka nej loptičky po odskoku prudko zrychľovali a skákali súperom vysoko na telo.
Švéd vstúpil na profesionálny okruh v roku 1973 a v apríli postúpil do svojho prvého singlového finále, v Monte Carle nestačil na Rumuna Ilieho Nastaseho. V premiére na Roland Garros sa dostal do osemfinále, v ktorom prehral s Talianom Adrianom Panattom. Vo Wimbledone bol aj vďaka bojkotu turnaja zo strany viacerých popredných hráčov nasadenou šestkou a dotiahol to do štvrťfinále, v ktorom podľahol Britovi Rogerovi Taylorovi. Na turnajoch v San Franciscu, Štokholme i Buenos Aires postúpil do finále a rok zakončil na 18. mieste rebríčka ATP.
V roku 1974 pri svojej jedinej účasti na Australian Open bol v 3. kole. Na New Zealand Open získal prvý singlový titul, ďalšie pridal v Londýne, Sao Paule a krátko pred dovŕšením veku 18 rokov triumfoval na antuke v Ríme. O dva týždne neskôr vyhral prvýkrát Roland Garros, keď vo finále zdolal v piatich setoch Španiela Manuela Orantesa. Na antukovom vrchole sezóny zdvihol nad hlavu Pohár mušketierov aj v rokoch 1975, 1978, 1979, 1980 a 1981. Veľkými rivalmi Borga boli Američania Jimmy Connors a John McEnroe. Finálový zápas Wimbledonu z roku 1980 dodnes označujú za jeden z najlepších v histórii podujatí veľkej štvorky. Borg v ňom zvíťazil nad McEnroeom po päťsetovom boji a na posvätnej tráve All England Clubu získal piaty titul za sebou. V januári 1983 po veku 26 rokov nečakane ukončil kariéru, ako hlavný dôvod uviedol únavu. V rokoch 1991-1993 sa pokúšal o neúspešný comeback.
Borg bol trikrát ženatý. Po sobáši s Rumunkou Marianou Simionescuovou, s ktorou sa rozviedol v roku 1984, sa oženil s talianskou speváčkou Loredanou Berteovou. V roku 2002 povedal svoje „áno“ bytovej maklérke Patrícii Östfeldtovej. S ňou má syna Lea, ktorý sa tiež venuje tenisu. V roku 2025 vydal Borg autobiografiu Heartbeat (Tlkot srdca), v ktorej opísal svoj boj s rakovinou prostaty a odhalil temné roky poznačené drogami a samotou.