Legendárny švédsky hokejista Salming trpí ochorením ALS

Toronto 10. augusta (TASR) - Bývalému švédskemu hokejistovi Börjemu Salmingovi lekári diagnostikovali amyotrofickú laterálnu sklerózu (ALS). Jeho oficiálne vyjadrenie priniesol klub Toronto Maple Leafs, za ktorý v rokoch 1973-1989 odohral prevažnú časť kariéry.



"Dostal som správu, ktorá otriasla mojou rodinou aj mnou. Znaky, ktoré naznačovali, že niečo v mojom tele nie je v poriadku, sa ukázali ako choroba ALS, známa aj ako Lou Gehrigova choroba. V okamihu sa všetko zmenilo. Neviem, aké budú nasledujúce dni, ale chápem, že prídu väčšie výzvy ako čokoľvek, čomu som kedy čelil. Uvedomujem si tiež, že neexistuje žiadny liek, ale prebiehajú mnohé celosvetové pokusy a jedného dňa bude existovať aj liek. Zatiaľ sú dostupné liečby na spomalenie progresu. Ja a aj moja rodina budeme naďalej myslieť pozitívne," uviedol 71-ročný Salming.



Legendárny obranca požiadal verejnosť aj médiá o rešpektovanie súkromia. "Chápem, že je veľa z vás, ktorí by nás chceli osloviť, ale prosím vás, aby ste v týchto ťažkých časoch rešpektovali naše súkromie. Keď nastane správny čas a pochopím viac svoj stav, vyjadrím sa. Dúfam, že naše rozhodnutie pochopíte a budete ho rešpektovať."



Maple Leafs v oficiálnom vyhlásení citovali aj Salmingovu lekárku Caroline Ingreovú, ktorá vedie špecializovanú kliniku a pripomenula, že ALS je ochorenie, ktoré postihuje nielen svaly, ale môže mať vplyv aj na osobnosť a kognitívne funkcie. "Ľudia postihnutí týmto ochorením pociťujú progresívnu svalovú slabosť. Približne v 70 percentách diagnóz sa choroba začína príznakmi z miechy, ale aj svalovou slabosťou. Postupne oslabujú pacientove ruky a nohy, nezriedka aj svaly úst a hrdlo, čo vedie k nezrozumiteľnej reči a ťažkostiam s prehĺtaním. Títo pacienti majú tiež často pridružený emocionálny dopad, ktorý sa prejavuje ako nekontrolovateľný smiech alebo plač.



Salming je prvý Švéd (a druhý Európan), ktorého uviedli do Hokejovej siene slávy v Toronte (HHOF). Zároveň to bol prvý Európan, ktorý sa stal skutočnou hviezdou profiligy. Raz sa dostal do prvého all star tímu NHL, päťkrát do druhého. V základnej časti NHL odohral celkovo 1148 zápasov, v ktorých nazbieral 787 kanadských bodov (150+637) a aj 170 "plusiek." V 81 zápasoch play off dosiahol bilanciu 12 gólov a 37 asistencií. Štyrikrát sa dostal medzi trojicu finalistov Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu súťaže, no ani raz ju nezískal. Z MS má jedno striebro a jeden bronz. Od roku 1996 je člen HHOF, následne ho prijali aj do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie.