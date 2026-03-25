Streda 25. marec 2026
Legende Liverpoolu Toshackovi diagnostikovali demenciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Cardiff 25. marca (TASR) - Bývalému futbalistovi FC Liverpool Johnovi Toshackovi, ktorý po skončení profesionálnej kariéry trénoval viacero klubov vrátane Realu Madrid, Realu Sociedad či reprezentácie Walesu, diagnostikovali demenciu. Informoval o tom Toshackov syn Cameron.

Sedemdesiatsedemročný Walesan zaznamenal počas svojho pôsobenia za Liverpool takmer 100 gólov a získal niekoľko trofejí v 70. rokoch minulého storočia. Za národný tím Walesu nastúpil v 40 zápasoch.

„Je to hrozná choroba. Ak sa rozprávame popoludní, nepamätá si, že sme sa rozprávali aj ráno. Ak sa ho však spýtam na časy v Liverpoole, detaily, na ktoré si spomína, sú úžasné,“ citovala jeho syna agentúra AFP.
Neprehliadnite

J. HRABKO komentuje referendovú iniciatívu: Ústavný plebiscit?

TRAGÉDIA NA ORAVSKOM HRADE: Turista spadol z balkóna počas prehliadky

Prezident Pellegrini prijal legendy z ME 1976: Sú inšpiráciou

Začína sa sezóna kliešťov: Viete, ako pred nimi ochránite vášho psa?