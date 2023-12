Legia Varšava s pokutou od UEFA a zákazom výjazdov pre fanúšikov

Nyon 13. decembra (TASR) - Disciplinárna komisia Európskej futbalovej únie (UEFA) potrestala Legiu Varšava finančnou pokutou 100.000 eur. Fanúšikovia poľského klubu súčasne dostali zákaz vycestovať na päť zápasov na ihriskách súperov v rámci európskych pohárov. Informovala o tom agentúra AP.



Legia pyká za násilnosti tvrdého jadra fanúšikov, ktorých sa dopustili 30. novembra pred zápasom Európskej konferenčnej ligy na pôde Aston Villy. Polícia v Birminghame obvinila spolu 46 chuligánov. Väčšina z nich sa dopustila narušenia verejného poriadku (43), dvaja napadli policajtov a jeden pri sebe držal nôž.



Stretnutie sa začalo podľa plánu, no bezpečnostné zložky nepustili pred jeho výkopom do priestoru štadióna žiadneho priaznivca Legie. Hosťujúci fanúšikovia sa nevedeli vmestiť do kože, po policajtoch hádzali rôzne predmety vrátane svetlíc. Výsledkom boli zranenia štyroch policajtov, dvoch policajných psov a dvoch koní.