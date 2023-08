Lehečka lídrom daviscupového výberu ČR, Veselý chýba pre zranenie

Praha 14. augusta (TASR) - Český tenista Jiří Lehečka bude lídrom svojej krajiny v zápasoch základnej C-skupiny finálového turnaja Davisovho pohára. V štvorčlennej nominácii sú aj Tomáš Macháč, Adam Pavlásek a Jakub Menšík. Jiří Veselý pre zranenie opäť chýba v tíme, informovali o tom české médiá.



Zverenci kapitána Jaroslava Navrátila sa vo Valencii stretnú s domácim Španielskom, Srbskom a Kórejskou republikou. Zápasy sa budú hrať od 12. do 17. septembra. Česi sa budú spoliehať najmä na Lehečku, štvrťfinalistu Australian Open, ktorý v kvalifikačnom dueli v Portugalsku získal dva z troch bodov. "Jirka podáva stabilné výkony, posunul sa na 33. miesto na svete, čo je veľký progres. Budem rád, ak mu forma vydrží aj po US Open," povedal Navrátil. Česi sa na záverečný turnaj prebojovali prvýkrát od roku 2020. Španieli by mali nastúpiť aj so svetovou jednotkou Carlosom Alcarazom



Navrátil s účasťou 20-ročného wimbledonského šampióna počítal, no podľa neho je možné, že za Srbsko nebude hrať Novak Djokovič, ktorý figuruje v predbežnej nominácii. "Budem mu priať, aby vyhral US Open a získal svoj 24. grandslamový titul. Ak by sa mu to podarilo, mohol by odpočívať a pripravovať sa na jesenné podujatia vrátane turnaja majstrov. Nemusel by sa dostať do Valencie. Ale to je len moje želanie," skonštatoval Navrátil.



Do vyraďovacej fázy postúpia prvé dva tímy v tabuľke. Davisov pohár vyvrcholí koncom novembra v ďalšom španielskom meste Malaga.