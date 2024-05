Lehečka utrpel v Madride únavovú zlomeninu, vynechá Roland Garros

Praha 10. mája (TASR) - Český tenista Jiří Lehečka utrpel minulý týždeň na antukovom turnaji ATP 1000 v Madride únavovú zlomeninu bedrového stavca. Dvadsiaty tretí hráč svetového rebríčka musel preto skrečovať semifinálový zápas s Kanaďanom Felixom Augerom-Aliassimeom za stavu 3:3 v prvom sete. Jeho tréner Michal Navrátil uviedol, že Lehečka s určitosťou vynechá grandslamový Roland Garros.



"Jirka je v depresii, neužil si ani výsledok z Madridu. Nie je to ľahké zranenie, riešime to s profesorom Kolářom a jeho tímom, liečba prebieha s ním. Bude záležať na tom, ako rýchlo na to Jirkovo telo zareaguje. Pauza vyzerá na päť až osem týždňov. Ak liečba dopadne dobre, mohol by hrať na Wimbledone," povedal Navrátil pre české médiá.



Dvadsaťdvaročný Lehečka mal problémy s chrbtom už po marcovom turnaji v Miami a vynechal pre to podujatia v Monte Carle a Barcelone. V Madride postúpil až do semifinále, keď predtým zdolal aj 22-násobného grandslamového šampióna Španiela Rafaela Nadala. Od pondelka figuruje na 23. mieste svetového rebríčka, čím vyrovnal svoje kariérne maximum.



"Najhoršie na tom je, že musí byť v pokoji. Nemôže ísť na bicykel, plávať a ani nič podobné. Jirka je však taký profesionál, že sa dokáže rýchlo adaptovať a prispôsobiť režimu. Toto je ale komplikovanejší prípad v tom, že nemôže robiť fyzické veci. Návrat bude potom ešte komplikovanejší," zdôraznil Navrátil.



Lehečka utrpel zranenie tesne pred začiatkom druhého grandslamového turnaja v sezóne. V nedeľu 26. mája sa v Paríži začína antukový Roland Garros, a od 1. júla je na programe Wimbledon a krátko nato nasledujú OH. "Nechcem nič predpovedať, neviem, ako sa bude liečba vyvíjať. Každých štrnásť dní bude chodiť na kontrolné vyšetrenia magnetickou rezonanciou. Roland Garros určite nestihneme, čo je veľké sklamanie. Budeme chcieť stihnúť Wimbledon, ale záleží na tom, ako sa situácia vyvinie. Aj keby sa Jirka čo najskôr uzdravil, otázkou je, koľko času by sme mali na prípravu. Wimbledon bude s veľkým otáznikom," dodal tréner českého tenistu.