Lehečka zdolal Mannarina a postúpil do štvrťfinále
Čech je vo svetovom rebríčku na 21. mieste a je na najlepšej ceste prebojovať sa do prvej dvadsiatky.
Autor TASR
New York 31. augusta (TASR) - Český tenista Jiří Lehečka postúpil do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V pozícii 20. nasadeného hráča zdolal francúzskeho veterána Adriana Mannarina 7:6 (4), 6:4, 2:6 a 6:2 a po druhýkrát sa prebojoval do osemfinále grandslamového turnaja.
Tridsaťsedemročný Mannarino sa snažil o postup do štvrťfinále keď získal tretí set a vo štvrtom si vybojoval brejk, ale Lehečka vyhral posledných šesť gemov a spečatil víťazstvo. „Som bez slov, pretože to bol pekelný zápas,“ citovala Lehečku agentúra AFP. Čech je vo svetovom rebríčku na 21. mieste a je na najlepšej ceste prebojovať sa do prvej dvadsiatky. Vo štvrťfinále by sa mohol stretnúť s Carlosom Alcarazom, favorizovaného Španiela čaká v osemfinále Francúz Arthur Rinderknech.
muži - dvojhra - osemfinále:
Jiří Lehečka (ČR-21) - Adrian Mannarino (Fr.) 7:6 (4), 6:4, 2:6 a 6:2
