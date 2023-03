Lehkonen pre zranenie prsta nepomôže Coloradu minimálne 4 až 6 týždňov

Colorado 14. marca (TASR) - Fínsky hokejista Artturi Lehkonen pre zranenie prsta nepomôže Coloradu v zámorskej NHL minimálne 4 až 6 týždňov. Útočník sa zranil v druhej tretine zápasu proti Montrealu Canadiens (8:4).



Dvadsaťsedemročný Fín odohral za Avalanche prvý duel v Montreale, kde pôsobil pred výmenou v marci uplynulého roka šesť sezón. V stretnutí strelil dva góly, zaznamenal aj jednu asistenciu a vyslúžil si potlesk domácich fanúšikov. Druhý presný zásah bol jeho stý v kariére. Lehkonen však duel nedohral, pretože práve pri druhom góle ho puk zasiahol do pravej ruky a strela vlastného spoluhráča a krajana Mikka Rantanena mu zlomila prst.



"Bude to 4 až 6 týždňov, ale možno aj viac. Je to pre nás obrovská strata. Dobre, že to je na ruke a môže pokračovať v tréningu," povedal tréner Jared Bednar pre oficiálnu stránku klubu.



Lehkonen odohral v tejto sezóne 62 zápasov a pripísal si kariérne maximum v počte gólov (20), asistencií (29) a bodov (49). Coloradu chýbajú aj útočníci Gabriel Landeskog a Darren Helm, obrancovia Erik Johnson a Kurtis MacDermid a brankár Pavel Francouz.