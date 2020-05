Lehmann bude nástupcom Klinsmanna v dozornej rade Herthy

Berlín 10. mája (TASR) - Bývalý brankár nemeckej futbalovej reprezentácie Jens Lehmann bude novým členom dozornej rady bundesligového klubu Hertha Berlín. Na stoličke v nej vystrieda niekdajšieho kouča tímu Jürgena Klinsmanna.



Lehmann sa do vedenia klubu dostane na základe osobného želania investora Larsa Windhorsta, informoval nemecký denník Bild. Do kontrolného orgánu má zasadnúť aj Marc Kosicke, ktorý je poradcom trénera Liverpoolu Jürgena Kloppa.



Windhorst vlastní 49,9 percenta akcií spoločnosti Hertha a do dozornej rady môže preto nominovať štyri osoby. Lehmann by mal byť zodpovedný za športovú stránku chodu klubu, Kosicke sa bude starať o jeho strategické smerovanie, uviedla agentúra SID. Päťdesiatročný Lehmann chytal v minulosti za Schalke, AC Miláno, Borussiu Dortmund, Arsenal Londýn, či VfB Stuttgart. Naposledy bol asistent trénera v Augsburgu.



Klinsmann nečakane skončil na lavičke Herthy vo februári, iba 76 dní po nástupe do funkcie a kritizoval vedenie klubu. Windhorst neskôr oznámil, že kouč prišiel aj o miesto v dozornej rade.



V Herthe pôsobí slovenský reprezentačný obranca Peter Pekarík. Kmeňový hráč klubu je aj Ondrej Duda, momentálne na hosťovaní v anglickom Norwich City.