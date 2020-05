Lehtonen mieri z Jokeritu do NHL, záujem hlásia viaceré kluby

Helsinki 2. mája (TASR) - Fínsky hokejový reprezentant Mikko Lehtonen má namierené do NHL. Najlepší obranca uplynulej sezóny KHL sa dohodol s vedením fínskeho klubu Jokerit Helsinki na ukončení spolupráce, vďaka čomu môže podpísať zmluvu s ktorýmkoľvek tímom zámorskej profiligy. Podľa fínskych médií majú o jeho služby záujem predstavitelia Los Angeles Kings, Montrealu Canadiens, New Jersey Devils i New Yorku Rangers.



Dvadsaťšesťročný Lehtonen odohral v predčasne ukončenej sezóne 2019/2020 za Jokerit 60 zápasov v základnej časti, v ktorých nazbieral 49 bodov za 17 gólov a 32 asistencií. V produktivite ligových obrancov obsadil celkové šieste mieto. V šiestich dueloch play off KHL pridal gól a tri asistencie. Na vlaňajších MS v Bratislave a Košiciach získal s národným tímom zlato, dostal sa aj do All-Star výberu šampionátu.