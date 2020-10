Leicester angažoval mladého francúzskeho obrancu Fofanu

Londýn 2. októbra (TASR) - Talentovaný francúzsky futbalový obranca Wesley Fofana prestúpil z AS St. Etienne do Leicestru City. V piatok podpísal s lídrom anglickej Premier League päťročný kontrakt.







"Som veľmi šťastný, že tu môžem byť," povedal Fofana krátko pod podpise zmluvy. "Leicester pozorne sledujem od momentu, keď získal titul, je to špičkový klub Premier League. Viem, že sa budem môcť veľa naučiť od jeho hráčov a trénera, čo je jeden z hlavných dôvodov, prečo som sem prišiel," citovala novú posilu agentúra AFP.







Devätnásťročný bek debutoval v drese St. Etienne v máji 2019, za francúzsky klub odohral odvtedy 26 zápasov vo všetkých súťažiach. Figuruje aj v nominácii francúzskej "dvadsaťjednotky" na zápas kvalifikácie ME proti SR (12. októbra o 21.00 h v Štrasburgu).