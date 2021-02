Leicester City dostal v Česku výnimku, duel so Slaviou bude v Edene

Praha 9. februára (TASR) - Futbalisti Slavie Praha odohrajú prvé šestnásťfinále Európskej ligy UEFA 2020/2021 18. februára doma proti Leicestru City podľa plánu. Ministerstvo zdravotníctva ČR totiž schválilo výnimku, na základe ktorej nemusí ísť súper "zošívaných" po prílete z Anglicka do Prahy do povinnej karantény.



Tá je momentálne v Česku povinná na päť dní pre všetkých, ktorí pricestujú do krajiny s rizikových krajín, ku ktorým patrí aj Británia. Výprava Leicestru City do izolácie nemusí, keďže v ČR nezostane ani dva dni.



"Navrhnutá výnimka pre hostí predpokladá PCR test po prílete do Českej republiky, izoláciu do jeho výsledku, pohyb v krajine výhradne v mieste oddeleného ubytovania a mieste zápasu a používanie respirátorov FFP2 po celú dobu pobytu," potvrdil na sociálnej sieti šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Liecester v Prahe ani nebude trénovať, priletí v stredu večer a po štvrtkovom súboji s výkopom o 18.55 SEČ okamžite odletí domov.