Leicester City podpísal krátkodobú zmluvu s Tetem

Londýn 29.januára (TASR) - Brazílsky futbalista Tete podpísal krátkodobú zmluvu s Leicestrom City. Dvadsaťdvaročný krídelník prišiel do anglického klubu z Lyonu, kam zamieril v marci 2022 po pozastavení zmluvy so Šachtarom Doneck. Do ukrajinského klubu by sa mal vrátiť 1. júla.



"Som šťastný, že som tu. Pozrel som si ihrisko aj štadión, ktorý je nádherný. Už teraz si viem predstaviť, aké to bude, keď sa naplní množstvom fanúšikov. Dúfam, že sa mi podarí byť čo najproduktívnejší," uviedol Tete. Informovala agentúra dpa.