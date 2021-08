Leicester City získal dánskeho obrancu Vestergaarda zo Southamptonu

Londýn 13. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Leicester City dotiahol prestup dánskeho reprezentačného obrancu Jannika Vestergaarda z FC Southampton. Dvadsaťdeväťročný hráč stál Leicester vyše 17 miliónov eur.



Vestergaard podpísal na King Power Stadium zmluvu až do roku 2024. "Je to špeciálny klub s výborným projektom do budúcnosti. Teším sa," citovala agentúra AFP Dána, ktorý nastúpil vo všetkých šiestich zápasoch na EURO 2020 a prispel k postupu do semifinále. Za Southampton, do ktorého prišiel v roku 2018 z Borussie Mönchengladbach, odohral 79 zápasov.