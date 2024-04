Leicester má istý postup do Premier League, zaistila ho prehra Leedsu

Leicester 27. apríla (TASR) - Futbalisti Leicestru City majú istý postup do najvyššej anglickej súťaže Premier League. Zariadila im ho piatková prehra Leedsu na pôde Queens Park Rangers (0:4). Anglických majstrov z roku 2016, ktorí vedú tabuľku v druhej najvyššej súťaži Championship, môže predbehnúť už len Ipswich Town a majú tak istú najlepšiu dvojku, ktorá znamená priamy postup do Premier League.



Leicester sa vráti do najvyššej súťaže po roku, vlani z nej vypadol po ôsmich sezónach. Do konca ligovej sezóny mu zostávajú ešte dva zápasy na pôde Presotnu a proti Blackburnu. Na tretí Ipswich, ktorý má zápas k dobru, majú náskok päť bodov. Zaujímavosťou je, že Queens Park Rangers si prekvapivým piatkovým triumfom zaistili udržanie v súťaži, momentálne im patrí 16. miesto.