Leicester našiel náhradu za Fofanu, do klubu prišiel Faes

Londýn 1. septembra (TASR) - Anglický futbalový klub Leicester City našiel rýchlo náhradu za francúzskeho obrancu Wesleyho Fofanu, ktorý v stredu prestúpil do Chelsea, a v posledný deň prestupového obdobia angažoval Wouta Faesa z Reimsu.



Dvadsaťštyriročný Belgičan podpísal s "líškami" päťročný kontrakt. Leicester nezverejnil výšku prestupovej čiastky, no podľa britských médií by sa mala pohybovať okolo 17 miliónov eur. Fofana odišiel do Chelsea za približne 82,5 miliónov eur.



"Je úžasné tu byť, je to splnený sen a som veľmi šťastný. Každý rok sa zlepšujem a verím, že to bude pokračovať aj tu," povedal.



Faes prišiel do Reimsu v januári 2020 z belgického Oostende. Za francúzsky klub odohral 75 zápasov a strelil päť gólov. V uplynulej sezóne ho vyhlásili za najlepšieho hráča tímu. Na konte má aj jeden štart v belgickej reprezentácii, pri júnovej výhre nad Poľskom (6:1) si zahral aj s novými spoluhráčmi z Leicestru Yourim Tielemansom a Timothym Castagneom.