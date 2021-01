Leicester prehĺbil krízu Chelsea a je prvý v Premier League

Leicester 20. januára (TASR) - Leicester City sa nenápadne zmenil v anglickej futbalovej Premier League v kandidáta na titul. V utorkovom zápase 18. kola si gólmi Wilfrieda Ndidiho a Jamesa Maddisona v prvom polčase poradil s Chelsea 2:0 a aspoň na jeden deň sa posunul do čela súťaže. "Líšky" tak môžu snívať o zopakovaní nečakaného triumfu zo sezóny 2015/2016.



Maddison prvýkrát počas svojej kariéry skóroval v treťom stretnutí za sebou. "Pekne to znie, sme na čele tabuľky. Dosiahnuť takúto métu uprostred sezóny je úspech. Veľmi tvrdo sme naň pracovali, má to na nás dobrý psychologický efekt," tešil sa podľa AFP 24-ročný stredopoliar.



Tréner Brendan Rodgers opätovne zaradil Leicester medzi širšiu anglickú elitu už po svojom príchode pred takmer dvoma rokmi. V predchádzajúcej sezóne však tímu nevyšiel návrat do súťažného diania po pandemickej prestávke a klesol na konečnú piatu priečku o štyri body za pozíciu zaručujúcu účasť v Lige majstrov. Pod vedením Rodgersa mužstvo dokázalo vyhrať 30 z 35 duelov, ak skórovalo v zápase ako prvé.



Ďalší titul by preto nebol až takým šokom ako pred piatimi rokmi, hoci Leicester sa nemôže so súpermi porovnávať finančnou silou. "Iné tímy síce môžu míňať viac peňazí ako my a priviesť si do mužstva posily zo zahraničia, lenže náš tím má ducha a veľkú súdržnosť. Nie sme prví náhodou. Budeme sa snažiť udržať sa tam, kde sme," dodal odhodlane Maddison.



Leicester prehĺbil krízu zverencov Franka Lamparda. Chelsea vyhrala iba dva z uplynulých ôsmich duelov a na lídra stráca deväť bodov. Po tom, či minula pred sezónou 300 miliónov dolárov na prestupovom trhu, je táto bilancia sklamaním. "Hráči vedia, že prehrali s lepším súperom. Mužstvom, ktoré sme márne naháňali. Hlavnými brzdami našej hry sú pomalosť a zdĺhavosť akcií. Vieme, že dokážeme s Leicestrom súťažiť, ak hráme dobre, ale keď sa dostaneme do stavu 0:2, je to zložité. Z oboch gólov som sklamaný. Niektorí hráči nehrali tak dobre, ako mali. To je fakt," nešetril kritikou do svojich radov podľa BBC Lampard.



Leicester teraz čaká vystúpenie v FA Cupe, v nedeľu bude hrať duel na pôde Brentfordu. V Premier League nastúpi najbližšie budúcu stredu na ihrisku Evertonu. Chelsea si v FA Cupe nemôže dovoliť zaváhať proti druholigovému Lutonu, v anglickej lige ju čaká najbližšie zápas doma s Wolverhamptonom.