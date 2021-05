Leicester už nie je smoliarom FA Cupu, pohár má na piaty pokus

FC Chelsea - Leicester City 0:1 (0:0)



Gól: 63. Tielemans

Londýn 15. mája (TASR) - Leicester City premiérovo triumfoval v najstaršej futbalovej súťaži na svete, anglickom FA Cupe. V sobotňajšom finále vo Wembley zvíťazil nad Chelsea 1:0 gólom Youriho Tielemansa zo 63. minúty."Líšky" prelomili smolu, keď doteraz držali nelichotivý titul najúspešnejšieho klubu v súťaži, ktorý nikdy pohár nezískal. Vo finále sa doteraz predstavili štyrikrát a všetky zápasy prehrali. Leicester sa stal 44. tímom, ktorý v FA Cup od roku 1872 triumfoval.Chelsea bola v stretnutí aktívnejšia, no napokon sa musela skloniť pred súperom rovnako ako pred rokom, keď nestačila 1:2 na Arsenal. Víťazný gól z kopačky 24-ročného belgického stredopoliara patril medzi výstavné. Tielemans napriahol z 25 metrov a zamieril do šibenice. V závere mal veľkú šancu na vyrovnanie Mason Mount, no brankár Kasper Schmeichel ukázal svoje kvality. V úplnom závere dostal loptu do siete Benjamin Chilwell, no gól neplatil pre ofsajd.Duel vo Wembley bol prvý v Anglicku, ktorý sa po viac ako roku hral pred divákmi. Prítomných ich bolo 20.000.