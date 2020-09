Leicester vyhral na ihrisku Manchestru City 5:2, hetrik Vardyho

Londýn 27. septembra (TASR) - Futbalisti Leicesteru City vyhrali v šlágri nedeľňajšieho programu 3. kola anglickej Premier League na ihrisku Manchestru City 5:2 a s plným počtom bodov sú na čele neúplnej tabuľky. Hostia kopali až tri penalty, hetrikom sa blysol útočník Jamie Vardy.



City síce viedli po presnom zásahu Rijada Mahreza už vo 4. minúte, potom sa však trikrát za sebou strelecky presadil Vardy. Svoj prvý a tretí zásah dosiahol z pokutových kopov. Z bieleho bodu potom spečatil skóre v 88. minúte Belgičan Youri Tielemans, keď už Vardy nebol na ihrisku. Leicester má po troch dueloch skóre 12:4. Manchester City nenadviazal na predchádzajúci triumf na ihrisku Wolverhamptonu (3:1).



Tottenham Hotspur remizoval doma s Newcastlom United 1:1. Hostia vyrovnali v 97. minúte z pokutového kopu. Tottenham bol v zápase jasne aktívnejší, no doplatil na nepremenené príležitosti. Zverencov Joseho Mourinha poslal do vedenia v 25. minúte brazílsky stredopoliar Lucas Moura zblízka po prihrávke od Harryho Kanea. V nadstavenom čase po štandardke Newcastlu zahral vo vlastnej šestnástke rukou Eric Dier a rozhodca na základe videa nariadil pokutový kop. Ten v 97. minúte premenil Callum Wilson na konečných 1:1. Bola to prvá strela hostí do priestoru bránky v zápase. V drese Newcastle naďalej chýbal zranený slovenský brankár Martin Dúbravka. Jeho tím má na konte štyri body, rovnako ako Tottenham.



Leeds United triumfoval na ihrisku Sheffieldu United 1:0. O troch bodoch pre nováčika rozhodol v 88. minúte Patrick Bamford. Sheffield sa krčí bez bodu na chvoste tabuľky, v troch zápasoch ešte nedal ani gól.







Premier League - 3. kolo:



Sheffield United – Leeds United 0:1 (0:0)



Gól: 88. Bamford







Tottenham Hotspur – Newcastle United 1:1 (0:0)



Góly: 25. Lucas Moura - 90.+7 Wilson







Manchester City – Leicester City 2:5 (1:1)



Góly: 4. Mahrez, 84. Ake – 37., 54. a 58. Vardy (prvý a tretí z 11m), 77. Maddison, 88. Tielemans (z 11m)