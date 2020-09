Leicester zdolal Burnley 4:2 a o skóre je na čele Premier League

Premier League - 2. kolo:



Southampton FC – Tottenham Hotspur 2:5 (1:1)



Góly: 32. a 90. Ings (druhý 11 m) – 45.+2, 47., 64. a 73. Son Heung, 82. Kane







Newcastle United – Brighton & Hove Albion 0:3 (0:2)



Góly: 4. a 7. Maupay (prvý 11 m), 83. Connolly, ČK: 89. Bissouma (Brighton)







Chelsea Londýn – FC Liverpool 0:2 (0:0)



Góly: 50. a 54. Mané, ČK: 45.+1 Christensen (Chelsea)







Leicester City – FC Burnley 4:2 (1:1)



Góly: 20. Barnes, 51. Pieters (vlastný), 61. Justin, 79. Praet – 10. Wood, 73. Dunne







Londýn 20. septembra (TASR) - Futbalisti FC Liverpool triumfovali v šlágri 2. kola anglickej ligy na ihrisku Chelsea Londýn 2:0. Oba góly obhajcu titulu zaznamenal Sadio Mané v priebehu štyroch minút druhého polčasu, domáci už vtedy hrali bez vylúčeného obrancu Andreasa Christensena.Liverpool má po dvoch dueloch na konte plný počet bodov. Na Stamford Bridge bol aktívnejší už v prvom polčase a na jeho konci mu pomohla červená karta pre Christensena, ktorý zozadu rukami fauloval unikajúceho Maného. Práve senegalský útočník po zmene strán dvakrát za sebou skóroval. Najskôr si v 50. minúte Firmino narazil loptu s Mohamedom Salahom a jeho center z pravej strany premenil Mané hlavou na úvodný zásah. O štyri minúty neskôr ten istý hráč využil hrubú chybu domáceho brankára Kepu Arrizabalagu pri rozohrávke. Štvrťhodinu pred koncom mohla Chelsea aspoň skorigovať, no Jorginhov pokutový kop zlikvidoval brankár Alisson.Kórejský futbalista Son Heung-Min zariadil štyrmi gólmi víťazstvo Tottenhamu Hotspur na ihrisku Southamptonu 5:2. Pri všetkých mu asistoval Harry Kane, ktorý potom sám pridal piaty zásah hostí. Southampton mal síce v úvode viac z hry a po polhodine hry ho poslal do vedenia Danny Ings, potom už však nasledovalo galapredstavenie juhokórejského reprezentanta Sona. Ten najskôr vyrovnal v nadstavenom čase prvého polčasu na 1:1 a po zmene strán pridal v priebehu 26 minút ďalšie tri zásahy. Kane zaznamenal štyri asistencie a v 82. minúte pridal aj piaty gól zverencov Joseho Mourinha. Ings potom z penalty už iba skorigoval jednoznačnú prehru Southamptonu. Tottenham si do tabuľky pripísal prvé tri body, v prvom kole prehral doma s Evertonom 0:1. Southampton je po dvoch dueloch bez bodu s nelichotivým skóre 1:6.Son zaznamenal svoj premiérový hetrik v anglickej lige a pridal ešte jeden kúsok navyše.povedal kórejský reprezentant pre televíziu BT Sport. Kane sa k jeho slovám pridal:Newcastle United naďalej bez zraneného slovenského brankára Martina Dúbravku nestačil na svojom štadióne na Brighton a prehral hladko 0:3. Dvoma gólmi za úvodných sedem minút zápasu sa prezentoval francúzsky útočník Neal Maupay, skóre spečatil mladý Ír Aaron Connolly v 83. minúte. Newcastle tak nenadviazal na svoje víťazstvo z prvého kola na pôde West Hamu, Brighton si pripísal prvé tri body do tabuľky.Na čele neúplnej tabuľky je po nedeli Leicester City o skóre pred ďalšími šesťbodovými tímami Evertonom, Arsenalom, Liverpoolom a Crystalom Palace. "Líšky" si doma poradili s Burnley 4:2, hoci od 10. minúty prehrávali. Ešte do prestávky však skóre vyrovnali a v druhom pridali ďalšie tri góly.