Leicester získal z Lille stredopoliara Soumareho

Leicester 2. júla (TASR) - Anglický futbalový klub Leicester City získal za 23 miliónov eur Boubakaryho Soumareho z OSC Lille. Francúzsky stredopoliar podpísal s účastníkom najvyššej Premier League zmluvu na päť rokov.



"Som hrdý na to, že prichádzam do Premier League a do veľkého klubu. Cítim, že to bol správny krok, ktorý mi pomôže v rozvoji," citovala slová 22-ročného hráča agentúra AFP. "Leicester je ambiciózny klub a keď sme hovorili o plánoch, hneď som vedel, že sem chcem," dodal Soumare.



Mládežnícky reprezentant odohral v drese úradujúceho francúzskeho majstra 112 stretnutí.