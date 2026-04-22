Leicester zostúpi do 3. ligy, Srivaddhanaprabha: Preberám zodpovednosť
Leicester má po remíze na konte 42 bodov a v tabuľke mu patrí predposledná 23. priečka.
Autor TASR
Londýn 22. apríla (TASR) - Anglický futbalový klub Leicester City čaká zostup do treťoligovej League One. Rozhodla o tom utorková remíza v Championship s Hull City 2:2. Senzační šampióni Premier League z roku 2016 budú hrať v tretej najvyššej súťaži len druhýkrát v histórii klubu.
Leicester má po remíze na konte 42 bodov a v tabuľke mu patrí predposledná 23. priečka. Mužstvo pod vedením trénera Garyho Rowetta potrebovalo na teoretickú šancu na záchranu zisk plného počtu bodov. Do konca sezóny zostávajú dva zápasy a „líšky“ majú na 21. Blackburn sedembodové manko. V utorkovom stretnutí prehrávali 0:1 a hoci sa im na začiatku druhého polčasu podarilo skóre otočiť, deľbu bodov zariadil v 63. minúte Oli McBurnie.
Leicester zostúpil z Premier League na konci sezón 2022/2023 aj 2024/2025, pohorší si tak už tretí raz za posledné štyri roky. Na začiatku februára mu navyše odobrali šesť bodov pre finančné nezrovnalosti počas trojročného obdobia končiaceho ročníkom 2023/2024. „Zostup do League One je potvrdený a ako prezident za to preberám zodpovednosť. Neexistujú žiadne výhovorky. Zažili sme najvyššie vzostupy a teraz aj najnižšie pády a bolesť zdieľame všetci. Úprimne ma mrzí sklamanie, ktoré sme spôsobili. Teraz sa sústredíme na to, čo bude ďalej. Prijmeme potrebné rozhodnutia, aby sme posunuli klub vpred, budeme spolupracovať na obnove, zlepšení a obnovení štandardov očakávaných od Leicester City. Náš cieľ je jasný – dôrazne reagovať a súťažiť o to, aby sme tento klub opäť posunuli vpred. Postavíme sa tomu čelom,“ uviedol prezident klubu Aiyawatt Srivaddhanaprabha vo vyhlásení zverejnenom na oficiálnej stránke Leicesteru.
