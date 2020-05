Leipsic po vulgárnych komentároch dohral v drese Washingtonu

Washington 9. mája (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Washington Capitals umiestnil útočníka Brendana Leipsica na listinu nechránených hráčov po tom, čo použil vulgárne a znevažujúce komentáre na sociálnych sieťach. Je to prvý krok k tomu, aby mohol s hráčom rozviazať kontrakt.



Capitals sa tak rozhodli po tom, čo začiatkom týždňa unikli na verejnosť Leipsicove správy zo skupinového rozhovoru na Instagrame. Dvadsaťpäťročný Kanaďan mal nevhodné poznámky na priateľku útočníka Edmontonu Oilers Connora McDavida a manželku Tannera Pearsona z Vancouveru Canucks.



"V našej lige nie je miesto na takéto vyjadrenia a postoje bez ohľadu na fórum," píše sa v stanovisku NHL, ktorá podnikne proti hráčovi aj disciplinárne kroky. V skupine bol aj Leipsicov mladší brat Jeremey, ktorého vyhodili z hokejového tímu University of Manitoba.



Leipsic si po zverejnení jeho vyjadrení zrušil účet na Instagrame a ospravedlnil sa, no vo Washingtone už s najväčšou pravdepodobnosťou dohral.



Do tímu Capitals prišiel len vlani v júli, keď podpísal ročný kontrakt v hodnote 700.000 dolárov. V 61 zápasoch prebiehajúcej sezóny nazbieral jedenásť bodov (3+8). Celkovo odohral v štyroch sezónach 187 duelov s bilanciou 16 gólov a 43 asistencií. Okrem Washingtonu hral aj za Toronto Maple Leafs, Vegas Golden Knights, Los Angeles Kings a Vancouver Canucks.