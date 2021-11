Leitinger si roztrhol väz v kolene, musí ukončiť sezónu

Reiteralm 9. novembra (TASR) - Rakúsky lyžiar Roland Leitinger musí predčasne ukončiť olympijskú sezónu. Druhý muž obrovského slalomu úvodných pretekov Svetového pohára v Söldene si v utorok na tréningu roztrhol predný skrížený väz v pravom kolene.



"História sa opakuje. Už v roku 2018 som s rovnakým zranením vynechal sezónu. V tomto momente cítim obrovské prázdno. Najprv to musím celé absorbovať," cituje agentúra APA slová 30-ročného športovca, ktorého v blízkej budúcnosti čaká operácia.



Minulú stredu utrpel na tréningu slalomu zranenie väzov v ľavom členku Marco Schwarz. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou v Kitzbüheli ukázalo, že nebude potrebovať operáciu. Úradujúci držiteľ malého glóbusu za slalom vo SP by sa do sezóny mohol zapojiť v polovici decembra.