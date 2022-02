Lekári budú môcť pri zrážke hlavami rozhodnúť o striedaní futbalistov

Bratislava 16. februára (TASR) - Futbalová Fortuna liga pred jarnou časťou sezóny pripravila na podnet FIFA a FIFpro projekt, ktorý má za cieľ zvýšiť ochranu zdravia hráčov po zrážke hlavami. Na jeho základe bude môcť lekár už počas jarných zápasov súťaže prikázať hráčovi vystriedať.



Impulzom pre sprísnenie ochranných opatrení bol aj stret Petra Mazana s Jakubom Paurom zo 40. minúty zápasu 14. kola Fortuna ligy FK Pohronie – MŠK Žilina. Obaja sa po chvíli vrátili na ihrisko, no poriadne otrasení. Kým Jakub Paur neskôr cez polčas musel nútene striedať a ostal ležať v šatni pre podozrenie na otras mozgu, Peter Mazan zápas dohral. Podľa nových opatrení by sa táto situácia už vyriešila inak. Lekári by oboch hráčov okamžite po zrážke poslali na lavičku, a to bez ohľadu na to, či by sa pýtali do hry samotní hráči, alebo či by rozhodnutie bolo na trénerovi. Nový projekt, ktorý na fortunaligové trávniky prináša Únia ligových klubov (ÚLK) v spolupráci s Úniou futbalových profesionálov (ÚFP) a Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) definuje presný postup pri zrážke hlavami a dáva plnú moc do rúk lekárom.



"Pripravili sme aj sériu prednášok pre hráčov a realizačné tímy Fortuna ligy, pre delegátov či rozhodcov. Témou bola zrážka hlavami a ochrana zdravia hráčov. Odborné prednášky pripravil a zastrešil lekár a manažér zdravotnej starostlivosti MUDr. Pavel Malovič. Pripravili sme odborný, jasne definovaný a presný postup, čo robiť v prípade zrážky hlavami," povedal výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák.



Odbornú časť projektu pripravil manažér zdravotnej starostlivosti SFZ MUDr. Pavel Malovič: "Je dôležité, aby vzdelanie dostali najmä hráči či rozhodcovia. Sú totiž prví pri zranených a môžu pozitívne prispieť k tomu, že sa zranenie správne identifikuje. Za zdravie hráča je zodpovedný lekár. To znamená, že ani tréner, ani rozhodca a dokonca ani samotný hráč nemôže trvať na tom, aby sa vrátil do hry. Často vidíme situácie, že hráč bojuje s lekárom, chce sa vrátiť do hry. Rozhodnutie má však plne v kompetencii lekár. Nemusí totiž ísť len o otras mozgu, ale nebezpečné sú aj sekundárne následky, napríklad zastavenie činnosti srdca či zlomenina krčného stavca alebo prerušenie miechy. Lekár má čas tri minúty na to, aby správne zhodnotil situáciu a rozhodol o pokračovaní hráča v hre či nutnom striedaní."



Projekt ako veľmi dôležitý krok k zvýšeniu ochrany zdravia hráčov vníma i hráčska asociácia ÚFP, ktorá spolupracuje i s medzinárodnou hráčskou asociáciou FIFpro, ktorá projekt podporuje. "Je to veľmí dôležitý krok k zvýšeniu ochrany zdravia hráčov. Vo futbale, našťastie, neprichádza k úrazom hlavy veľmi často. Napriek tomu pri nich musíme byť opatrní. Každý máme iba jeden mozog a potrebujeme ho počas celého života. V prípade, že sa pri úraze hlavy nepostupuje správne, môže to mať vážne trvalé následky. Preto považujeme za kľúčové, aby mal v takýchto prípadoch hlavné slovo tímový lekár. Iba on vie správne posúdiť príznaky a rozhodnúť, či hráč môže pokračovať v zápase, alebo má byť vystriedaný. Jeho rozhodnutie musia rešpektovať hráči aj tréneri. Verím, že v spolupráci s ÚLK a SFZ sa nám podarí zaviesť štandardy, vďaka ktorým sa zvýši ochrana zdravia hráčov na našich trávnikoch," povedal prezident ÚFP Ján Mucha.



Od jarnej časti Fortuna ligy sa bude postup definovaný v projekte kontrolovať, delegáti stretnutia budú mať povinnosť hlásiť, či bola v zápase zrážka hlavami a či postup bol správny. TASR informovala ÚLK prostredníctvom tlačovej správy.