Lekers idú do vyraďovacej časti, Golden State neprešiel cez Sacramento

NBA - play off o vyraďovaciu časť:



New Orleans - LA Lakers 106:110,

Sacramento - Golden State 118:94

New York 17. apríla (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers postúpili do play off zámorskej NBA. V noci na stredu vyhrali na palubovke New Orleans 110:106. Ich súper môže ešte postúpiť cez Sacramento, ktoré si poradilo 118:94 s Golden State.Lakers potiahli k víťazstvu LeBron James a Anthony Davis, ich tím narazí v prvom kole vyraďovačky na úradujúceho majstra Denver Nuggets. Hviezdny James mal 23 bodov a k triple double mu chýbalo po jednej asistencii a doskoku. Davis mal double double s 20 bodmi a 15 doskokmi. Na konci tesného zápasu sa domácim zranil líder Zion Williamson. V zápase mal double double so 40 bodmi a 11 doskokmi a po jeho odchode si hostia vybudovali výraznejší náskok.Sacramento jednoznačne zdolalo predvlaňajšieho šampióna, ktorý skončil desiaty v Západnej konferencii. Ich tri predošlé vzájomné duely sa skončili jednobodovým rozdielom, dvakrát v prospech Kings. Tí tentokrát v podstate nepustili súpera do vedenia, s 32 bodmi ich potiahol Keegan Murray. Prehra Golden State vyvoláva otázniky nad budúcnosťou tria Stephen Curry, Klay Thompson a Draymond Green, ktoré malo výrazný podiel na tituloch v rokoch 2015, 2017, 2018 a 2022. Curry mal v prvom polčase len päť bodov a stretnutie dokončil s 22. Thompson nemal ani jeden, keď nepremenil žiadnu z desiatich striel.