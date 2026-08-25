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Lemke prekonal 104-ročný rekord, je najmladší strelec v histórii HSV
Lemke mal v deň zápasu proti Verlu 16 rokov, desať mesiacov a 16 dní. V 50. minúte po prihrávke Nicolaia Remberga prudkou prízemnou strelou uzavrel skóre duelu.
Autor TASR
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Verl 25. augusta (TASR) - Futbalista Louis Lemke sa stal najmladším strelcom v súťažnom zápase v histórii Hamburgeru SV. Šestnásťročný krídelník skóroval v stretnutí 1. kola Nemeckého pohára na pôde SC Verl, kde jeho tím zvíťazil 3:0. Prekonal tak klubový rekord starý viac ako 104 rokov. Informovala agentúra DPA.
Lemke mal v deň zápasu proti Verlu 16 rokov, desať mesiacov a 16 dní. V 50. minúte po prihrávke Nicolaia Remberga prudkou prízemnou strelou uzavrel skóre duelu. Predchádzajúci rekord patril Ottovi Sommerovi, ktorý v roku 1922 skóroval pri víťazstve HSV nad St. Pauli 7:0 vo veku 17 rokov a 14 dní.
„Je pracovitý a napriek svojmu veku má z futbalu stále obrovskú radosť,“ povedal tréner Hamburgu Merlin Polzin. Lemke debutoval v Bundeslige už v uplynulej sezóne, keď nastúpil krátko proti Freiburgu.
Lemke mal v deň zápasu proti Verlu 16 rokov, desať mesiacov a 16 dní. V 50. minúte po prihrávke Nicolaia Remberga prudkou prízemnou strelou uzavrel skóre duelu. Predchádzajúci rekord patril Ottovi Sommerovi, ktorý v roku 1922 skóroval pri víťazstve HSV nad St. Pauli 7:0 vo veku 17 rokov a 14 dní.
„Je pracovitý a napriek svojmu veku má z futbalu stále obrovskú radosť,“ povedal tréner Hamburgu Merlin Polzin. Lemke debutoval v Bundeslige už v uplynulej sezóne, keď nastúpil krátko proti Freiburgu.