LeMond si prevzal Zlatú medailu Kongresu: Táto česť nepatrí len mne

Washington 9. júla (TASR) - Bývalý americký cyklista Greg LeMond si v stredu prevzal Zlatú medailu Kongresu USA. Trojnásobný víťaz Tour de France absolvoval slávnostný ceremoniál v Kapitole za prítomnosti svojej manželky Kathy a detí. O udelení medaily pre jedného z najúspešnejších cyklistov v histórii USA rozhodli už v roku 2020, ale pandémia odložila ceremoniál.



Šesťdesiatštyriročný LeMond je dvojnásobný majster sveta v cestných pretekoch. V roku 1987 bol postrelený na poľovačke, krátko po tom, ako sa stal prvým Američanom, ktorý vyhral Tour de France. Zotavil sa a vyhral ďalšie dve Tour. V roku 1989 s najtesnejším náskokom (osem sekúnd) a opäť v roku 1990. LeMond je jediným americkým víťazom Tour de France po tom, čo Lance Armstrong a Floyd Landis prišli o svoje tituly v dôsledku dopingových škandálov.



Zlatá medaila Kongresu USA je najvyššie ocenenie americkej legislatívy. „Toto ocenenie je viac, ako som kedy očakával, a prijímam ho s hlbokou vďačnosťou a tiež s hlbokým pocitom pokory. Dnes nejde len o reflexiu mojej vlastnej cesty. Ide o uctenie si ľudí, miest a okamihov, ktoré ju formovali,“ povedal LeMond podľa AP. Spomínal aj na svoj pobyt v Európe, kde ho hrdo nazývali „Američan“. „Je pre mňa nesmiernou cťou prijať túto Zlatú medailu Kongresu. Stojím tu s vedomím, že táto česť nepatrí len mne. Patrí každému spoluhráčovi, každému fanúšikovi, každému členovi rodiny a všetkým výnimočným Američanom, ktorých odvaha a obetavosť umožnili môj život a kariéru. Som hrdý na to, že som Američan, a zo srdca ďakujem vám všetkým.“



„Je to najvyššia pocta, ktorú môžeme v tejto inštitúcii udeliť,“ povedal republikánsky predseda Snemovne reprezentantov USA Mike Johnson. „Je to pocta občanom, ktorých prínos formoval našu krajinu, obohatil našu históriu a pozdvihol ducha amerického národa. A podobne ako samotný americký sen, táto pocta nie je vyhradená pre jednu osobu alebo profesiu, ale môže ju získať a vybojovať si ju každý, kto si to zaslúži.“