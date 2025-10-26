< sekcia Šport
Lens otočil šláger s Marseille, Pavard smoliarom zápasu
Racing Lens - Olympique Marseille 2:1 (1:1)
Autor TASR
Paríž 26. októbra (TASR) - Futbalisti Racingu Lens zdolali v sobotňajšom šlágri 9. kola francúzskej Ligue 1 doma Olympique Marseille 2:1 a posunuli sa s 19 bodmi na druhú priečku tabuľky, o bod pred svojho súpera. Dosiahli tretie ligové víťazstvo za sebou, za vedúcim Parížom St. Germain zaostávajú o bod. Hostia viedli od 17. minúty po góle Masona Greenwooda, no v 23. minúte vyrovnal z penalty domáci Odsonne Edouard po faule smoliara zápasu Benjamina Pavarda, ktorý si dal potom v 53. minúte vlastný gól.
Ligue 1 - 9. kolo:
Góly: 23. Edouard (z 11 m), 53. Pavard (vl.) - 17. Greenwood
