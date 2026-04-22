Lens postúpilo do finále Francúzskeho pohára cez Toulouse s M. Sauerom
Domáci sú vo finále pohára po 28 rokoch a stretnú sa s úspešnejším z duelu medzi Štrasburgom a Nice.
Autor TASR
Paríž 22. apríla (TASR) - Futbalisti Racing Lens postúpili v utorok do finále Francúzskeho pohára. V semifinále si poradili s Toulouse jasne 4:1, pričom za hostí nastúpil v 86. minúte mladý slovenský stredopoliar Mário Sauer. Domáci sú vo finále pohára po 28 rokoch a stretnú sa s úspešnejším z duelu medzi Štrasburgom a Nice.
sumár - semifinále Francúzskeho pohára
Racing Lens - FC Toulouse 4:1 (3:1)
Góly: 9. Thauvin (z 11 m), 18. Saint-Maximin, 35. Udol, 74. Thomasson - 21. Hidalgo
/M. Sauer (Toulouse) hral od 86. minúty/
