Streda 22. apríl 2026
Lens postúpilo do finále Francúzskeho pohára cez Toulouse s M. Sauerom

Na snímke hráči Racingu Lens sa radujú z výhry v zápase 30. kola francúzskej Ligue 1 Racing Lens - FC Toulouse v meste Lens v piatok 17. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Paríž 22. apríla (TASR) - Futbalisti Racing Lens postúpili v utorok do finále Francúzskeho pohára. V semifinále si poradili s Toulouse jasne 4:1, pričom za hostí nastúpil v 86. minúte mladý slovenský stredopoliar Mário Sauer. Domáci sú vo finále pohára po 28 rokoch a stretnú sa s úspešnejším z duelu medzi Štrasburgom a Nice.

sumár - semifinále Francúzskeho pohára

Racing Lens - FC Toulouse 4:1 (3:1)

Góly: 9. Thauvin (z 11 m), 18. Saint-Maximin, 35. Udol, 74. Thomasson - 21. Hidalgo

/M. Sauer (Toulouse) hral od 86. minúty/
