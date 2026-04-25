Lens remizoval v Breste 3:3, na lídra tabuľky stráca tri body

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Brest poskočil priebežne na 10. miesto.

Paríž 24. apríla (TASR) - Futbalisti Racingu Lens sa vo francúzskej Ligue 1 priblížili k lídrovi tabuľky Parížu St. Germain na rozdiel troch bodov. V piatok remizovali v stretnutí 31. kola na ihrisku Stade Brest 3:3, keď v druhom polčase zmazali trojgólový náskok domácich. Vo štvrtej minúte nadstavenia vyrovnal Allan Saint-Maximin. Obhajca PSG má ešte k dobru sobotný zápas na pôde SCO Angers. Brest poskočil priebežne na 10. miesto.



Ligue 1 - 31. kolo:

Stade Brest – Racing Lens 3:3 (3:0)

Góly: 8. Guindo, 24. Tousart, 42. Ebimbe – 60. Thauvin, 64. Sima, 90.+4 Saint-Maximin
