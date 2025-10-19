Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lens zdolal v 8. kole Ligue 1 Paríž 2:1

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Pre domáci tím to bolo tretie víťazstvo z ostatných štyroch zápasov, v tabuľke sa posunul na štvrtú pozíciu.

Autor TASR
Paríž 19. októbra (TASR) - Futbalisti RC Lens zdolali v ôsmom kole francúzskej Ligue 1 FC Paríž 2:1. Pre domáci tím to bolo tretie víťazstvo z ostatných štyroch zápasov, v tabuľke sa posunul na štvrtú pozíciu.



Ligue 1 - 8. kolo:

RC Lens - FC Paríž 2:1 (1:1)

Góly: 17. Edouard, 64. Baidoo - 27. Lees-Melou
