Lens zvíťazil nad Rennes 3:1 a poskočil na čelo tabuľky Ligue 1

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V nedeľu si zmerajú sily s Olympique Marseille.

Autor TASR
Paríž 7. februára (TASR) - Futbalisti Racingu Lens zvíťazili v sobotňajšom zápase 21. kola Ligue 1 nad hráčmi Stade Rennes 3:1. Zaznamenali šestnásty triumf v prebiehajúcom ročníku najvyššej francúzskej súťaže a na čele tabuľky predbehli Paríž St. Germain. Obhajcovia titulu na nich strácajú bod, ale majú zápas k dobru. V nedeľu si zmerajú sily s Olympique Marseille.



Ligue 1 - 21. kolo:

Racing Lens - Stade Rennes 3:1 (1:1)

Góly: 41. Edouard, 54. Aguilar, 78. Saint-Maximin - 8. Lepaul, ČK: 56. Aguilar po 2. ŽK
