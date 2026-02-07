< sekcia Šport
Lens zvíťazil nad Rennes 3:1 a poskočil na čelo tabuľky Ligue 1
V nedeľu si zmerajú sily s Olympique Marseille.
Autor TASR
Paríž 7. februára (TASR) - Futbalisti Racingu Lens zvíťazili v sobotňajšom zápase 21. kola Ligue 1 nad hráčmi Stade Rennes 3:1. Zaznamenali šestnásty triumf v prebiehajúcom ročníku najvyššej francúzskej súťaže a na čele tabuľky predbehli Paríž St. Germain. Obhajcovia titulu na nich strácajú bod, ale majú zápas k dobru. V nedeľu si zmerajú sily s Olympique Marseille.
Ligue 1 - 21. kolo:
Racing Lens - Stade Rennes 3:1 (1:1)
Góly: 41. Edouard, 54. Aguilar, 78. Saint-Maximin - 8. Lepaul, ČK: 56. Aguilar po 2. ŽK
