Sobota 28. marec 2026
Leo Sauer má zranený sval a opustil reprezentačný kemp

Na archívnej snímke vpravo Leo Sauer (Slovensko). Foto: TASR - Michal Svítok

Autor TASR
Senec 28. marca (TASR) - Slovenský futbalista Leo Sauer utrpel zranenie svalu a opustil kemp národného tímu v Senci. Nezasiahne tak do prípravného zápasu s Rumunskom, ktorý je na programe v utorok o 20.45 h na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.

Dvadsaťročný krídelník sa zranil v závere prvého polčasu štvrtkového barážového semifinále o postup na MS 2026 s Kosovom a vystriedal ho Tomáš Suslov. Slováci prehrali 3:4 a neprebojovali sa do finále proti Turecku. „Absolvoval magnetickú rezonanciu, tá potvrdila zranenie svalu a už opustil kemp. Na jeho miesto nebol dodatočne povolaný nikto,“ uviedla pre futbalslovakia.sk mediálna manažérka reprezentácií Monika Jurigová.
