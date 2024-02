Leo Sauer získal na Grassroots Gala cenu pre hráča do 19 rokov

ŠKOLSKÉ SÚŤAŽE



Talent WU10: Lea MÁČAIOVÁ (ZŠ Nábrežná 95, Nové Zámky)



Talent U10: Lukáš KOVÁČ (ZŠ Mlynská 50, Senec)



Talent WU13: Michaela BAŇACKÁ (ZŠ Lúčna 826, Vranov nad Topľou)



Talent U13: Marko ŠKRABALA (ZŠ Lúčna 826, Vranov nad Topľou)

KLUBOVÉ SÚŤAŽE



Talent WU15: Victoria HAVALEC (MFK Ružomberok)



Talent U15: Adam RAJNOHA (MŠK Žilina)



Futbalistka roka WU17: Sára STRAKOVÁ (AS Trenčín)



Futbalista roka U17: Samuel DIKOŠ (FC Groningen / Holandsko)



Futbalistka roka WU19: Karolína BAYEROVÁ (1. FC Slovácko / Česko)



Futbalista roka U19: Leo SAUER (Feyenoord Rotterdam / Holandsko)



Tréneri



Tréner U15: Martin REPASKÝ (MŠK Žilina)



Tréner U17: Daniel VALACH (MŠK Žilina)



Tréner U19: Ivan BELÁK (MŠK Žilina)



Tréner WU15: Róbert HALADA (FC Spartak Trnava)



Tréner WU19: Tomáš TEJ (Partizán Bardejov BŠK)



Trénerka ženy: Iveta NEVEĎALOVÁ (Spartak Myjava)



Rozhodcovia



BFZ: Alexandra VARGOVÁ



ZsFZ: Adrián ŠTURDÍK



SsFZ: Jakub Brénainn KYSEĽ



VsFZ: Daniel PUŽÉR

Strelci



Kategória muži



Renáto MESZLÉNYI



Klub: FK Močenok



Liga: VIII. liga GA – ŠA



Počet gólov: 65



Kategória ženy



Nóra LELOVICSOVÁ



Klub: KFC Komárno



Liga: II. liga – Ženy



Počet gólov: 54

Kategória mládež chlapci



Matej DUDÁŠ



Klub: FO ŠK Modranka



Ligy: Prípravka U11 sk. A ObFZ TT, IV. liga MŽ U13 sk. A ObFZ TT, IV. liga Žiaci U15 ObFZ TT



Počet gólov: 137

Kategória mládež dievčatá



Nikolett JANČÁROVÁ



Kluby: FC Union Nové Zámky, FK Sokol Pozba



Ligy: I. LŽ - WU15, IV. liga SŽ U15 ObFZ NZ



Počet gólov: spolu 114 - (107 za Nové Zámky a sedem za Sokol Pozba)



Amatérske kluby



BFZ: FK Rača



ZsFZ: OK Častkovce



SsFZ: MFK Bytča



VsFZ: ŠK Zemedar Poprad – Stráže

Bratislava 11. februára (TASR) - Krídelník Leo Sauer z Feyenoordu Rotterdam získal počas galavečera Gala Grassroots 2023 cenu pre najlepšieho hráča do 19 rokov. Slovenský futbalový zväz (SFZ) už šiesty rok oceňuje najlepších amatérov, futbalových nadšencov, rekordérov, ale aj talentovaných mladých hráčov a hráčky, trénerov i rozhodcov.Novinkou Gala Grassroots večera 2O23 bolo ocenenie najlepších amatérskych klubov v jednotlivých regiónoch. Sklenenú kopačku za prvenstvo v kategórii "Talent" si prevzalo desať najlepších futbalistov a futbalistiek v desiatich mládežníckych kategóriách. Organizátori vyhodnotili víťazov štyroch kategórií v školských súťažiach (od 10 do 13 rokov) a víťazov šiestich kategórií v klubových súťažiach (od 15 do 19 rokov) v sezóne 2022/23.V kategóriách U10 chlapcov a WU10 dievčat sa o držiteľoch trofejí rozhodovalo na základe výkonov na finálových turnajoch o majstra Slovenska v rámci projektu McDonald‘s Cup 2022/23. Najlepších hráčov a hráčky vyhodnotili krajskí grassroots koordinátori a zástupcovia technického úseku SFZ.V kategóriách U13 chlapcov a WU13 dievčat sa o držiteľoch trofejí rozhodovalo na základe výkonov na finálových turnajoch o majstra Slovenska v rámci projektu Školský pohár SFZ 2022/23. Najlepších hráčov a hráčky vyhodnotili krajskí grassroots koordinátori a zástupcovia technického úseku SFZ.O víťazoch v kategóriách žiaci U15, Futbalista roka do 17 rokov a Futbalista roka do 19 rokov rozhodovali športoví riaditelia mládeže v akadémiách, hlavní tréneri chlapčenských mládežníckych reprezentačných výberov Slovenska a zástupcovia technického úseku SFZ.O víťazkách kategórií žiačky WU15, Futbalistka roka do 17 rokov a Futbalistka roka do 19 rokov rozhodovali tréneri ženských dorasteneckých tímov vo všetkých kluboch na Slovensku, hlavní tréneri dievčenských mládežníckych reprezentačných výberov Slovenska, hlavný tréner ženskej futbalovej reprezentácie Slovenska a zástupcovia technického úseku SFZ. Informoval o tom web futbalsfz.sk.b>Ženská ligová jedenástka sezóny 2022/23Brankárka: Marína Anna ŠTEFÁNIKOVÁ (AS Trenčín)Obrankyne: Aneta SUROVÁ (ŠK Slovan Bratislava), Viktória ČERIOVÁ (FC Spartak Trnava), Sára KRŠIAKOVÁ (Spartak Myjava), Soňa SERVÁTKOVÁ (FC Spartak Trnava)Stredopoliarky: Sára STRAKOVÁ (AS Trenčín), Patrícia MUDRÁKOVÁ (FC Spartak Trnava), Laura RETKEŠOVÁ (Spartak Myjava)Útočníčky: Darina HRÚZIKOVÁ (MFK Ružomberok), Andrea BOGOROVÁ (Spartak Myjava), Lenka MAZUCHOVÁ (MFK Dukla Banská Bystrica)