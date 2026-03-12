Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Leonard potiahol Clippers ziskom 45 bodov, Jokič s triple double

Útočník Los Angeles Clippers Kawhi Leonard (2) reaguje po strelení trojbodového koša v druhej polovici basketbalového zápasu NBA proti Minnesota Timberwolves, streda, 11. marca 2026, v Inglewoode, Kalifornia. Foto: TASR/AP

Na víťaznej vlne pokračujú hráči Orlanda Magic, ktorí si poradili s Clevelandom Cavaliers 128:122 a pridali piaty triumf v sérii.

Autor TASR
New York 12. marca (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Clippers zvíťazili v nočnom stretnutí NBA nad Minnesotou Timberwolves 153:128. Najvýraznejší podiel na tom mal 45-bodový Kawhi Leonard, vďaka ktorému Kalifornčania vyhrali tretí duel za sebou. Domáci triumf zariadil pre Denver Nuggets proti Houstonu Rockets (129:93) ziskom triple double Nikola Jokič. Hviezdny Srb nazbieral 16 bodov a pridal 12 doskokov v kombinácii s 13 asistenciami.

Na víťaznej vlne pokračujú hráči Orlanda Magic, ktorí si poradili s Clevelandom Cavaliers 128:122 a pridali piaty triumf v sérii. Tím z Floridy potiahol 35 bodmi Desmond Bane, v drese hostí sa dostal na métu 30 bodov aj James Harden.

NBA - výsledky:

Orlando - Cleveland 128:122, New Orleans - Toronto 122:111, Utah - NY Knicks 117:134, Denver - Houston 129:93, Sacramento - Charlotte 109:117, LA Clippers - Minnesota 153:128
