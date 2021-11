Leonardo poprel správy o Pochettinovom odchode do Manchestru United

Paríž 26. novembra (TASR) - Futbalový tréner Mauricio Pochettino nikdy nechcel opustiť Paríž St. Germain. V reakcii na špekulácie o odchode Argentínčana do Manchestru United to v piatok uviedol športový riaditeľ PSG Leonardo.



"Myslím si, že je dôležité ujasniť si situáciu, ktorá je ovplyvnená množstvom nepravdivých informácií. Mauricio Pochettino má s klubom kontrakt do roku 2023," povedal Leonardo pre AFP. Brazílčan poprel aj údajné rokovanie francúzskeho klubu s trénerom Zinadineom Zidaneom: "Predstava, že sme sa so Zidaneom stretli vo veľkom parížskom hoteli, je smiešna. Všetci by nás tam videli."



O trénerovi PSG sa tento rok hovorilo aj v súvislosti s možným príchodom do Tottenhamu. Tieto špekulácie sa nakoniec nepotvrdili, keď Nuna Espirita Santa nahradil na začiatku novembra Antonio Conte. S uvoľneným postom po Olem Gunnarovi Solskjaerovi sa spája viacero mien, no United už medzičasom ohlásili, že dočasným trénerom do konca sezóny by sa mal stať Nemec Ralf Rangnick.