Lepčenkovej znížili dopingový trest na 21 mesiacov

Lausanne 3. februára (TASR) - Americkej tenistke Varvare Lepčenkovej znížili dopingový trest zo štyroch rokov na 21 mesiacov. Po odvolaní sa na Športový arbitrážny súd (CAS) podpísala dohodu s Medzinárodnou tenisovou federáciou (ITF) aj Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA).



Tridsaťpäťročná Lepčenková mala na turnaji v Maďarsku v júli roku 2021 pozitívny test na zakázaný stimulant a už v auguste toho roka ju provizórne suspendovali. Jej právny zástupca na vypočúvaní pred nezávislým tribunálom uviedol, že nie je vylúčené, že príčinou pozitívneho testu je kontaminácia doplnkovým suplementom. Podľa tribunálu však nedokázal hodnoverne preukázať, že užitie zakázanej látky bolo neúmyselné.



Američanka sa odvolala na CAS s tým, že v cestovnej taške mala fľaštičku s kapsulami, ktoré obsahovali látku, na ktorú mala pozitívny test. Táto zložka však vraj nebola uvedená na štítku. Podľa AP sa ITF dohodla s Lepčenkovou na tom, že išlo o priestupok a jej suspendáciu znížila na 21 mesiacov. Trest plynie retroaktívne od augusta 2021 a skončí sa v máji tohto roku.



V prípade Lepčenkovej ide už o druhé porušenie antidopingových pravidiel, ale ITF k prípadu pristúpila, ako by išlo o jej prvé previnenie. V roku 2016 mala hráčka pozitívny test na meldónium, liek na srdce, ktorý v tom istom roku pridali do zoznamu zakázaných látok. Vtedy však ITF uznala, že nie je vinná za užitie látky.



Lepčenková sa narodila v uzbeckom Taškente a má ukrajinské korene. Od septembra 2007 vlastní americký pas a USA reprezentovala aj na OH 2012 v Londýne. Vo svetovom rebríčku najvyššie figurovala na 19. priečke.