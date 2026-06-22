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L'Equipe sa dištancoval od výrokov moderátorky na adresu Dokua
L'Equipe sa Dokuovi vo vyhlásení ospravedlnil a uviedol, že komentáre France Pierronovej nereprezentujú hodnoty redakcie.
Autor TASR
Paríž 22. júna (TASR) - Popredné francúzske športové médium L'Equipe sa dištancovalo od výrokov svojej moderátorky. Tá kritizovala belgického futbalistu Jeremyho Dokua za to, že by chcel opustiť majstrovstvá sveta, aby bol pri narodení svojho prvého dieťaťa.
L'Equipe sa Dokuovi vo vyhlásení ospravedlnil a uviedol, že komentáre France Pierronovej nereprezentujú hodnoty redakcie. Pierronová počas piatkovej relácie „L'Equipe de Choc“ označila pôrod za „odporný moment, prepáčte, pri ktorom je otec zbytočný“. Podľa agentúry AP ďalej dodala: „Sú stovky futbalistov, ktorí by zabíjali za to, aby boli na vašom mieste.“
Dokuova manželka Shireen má začiatkom júla porodiť syna, práve v čase, keď Belgicko môže hrať vo vyraďovacej fáze majstrovstiev sveta. „Nikto nechce zmeškať narodenie svojho dieťaťa,“ povedal 24-ročný Doku, jedna z hviezd belgickej reprezentácie a Manchestru City.
Pierronová spochybnila Dokuove priority s tým, že futbalista prežíva detský sen, ktorý sa už možno nikdy v živote nezopakuje. Nebolo jasné, či sa Pierronová objaví v pondelňajšom plánovanom vysielaní diskusnej relácie na kanáli, ktorý prevádzkuje renomovaný športový denník.
Dokua podporil anglický útočník Ollie Watkins, keď sa ho pýtali na rodinné rozhodnutia, pred ktorými stoja futbalisti. „Povedal, že prvé dieťa sa narodí len raz. Privítať ho na svete je požehnanie. Niekto to označil za odporné a myslím si, že už len takto označiť pôrod nie je správne. Nemyslím si, že je niekoho iného vec, čo robí po tréningu,“ uviedol Watkins počas tlačovej konferencie v tréningovom kempe Anglicka.
L'Equipe sa Dokuovi vo vyhlásení ospravedlnil a uviedol, že komentáre France Pierronovej nereprezentujú hodnoty redakcie. Pierronová počas piatkovej relácie „L'Equipe de Choc“ označila pôrod za „odporný moment, prepáčte, pri ktorom je otec zbytočný“. Podľa agentúry AP ďalej dodala: „Sú stovky futbalistov, ktorí by zabíjali za to, aby boli na vašom mieste.“
Dokuova manželka Shireen má začiatkom júla porodiť syna, práve v čase, keď Belgicko môže hrať vo vyraďovacej fáze majstrovstiev sveta. „Nikto nechce zmeškať narodenie svojho dieťaťa,“ povedal 24-ročný Doku, jedna z hviezd belgickej reprezentácie a Manchestru City.
Pierronová spochybnila Dokuove priority s tým, že futbalista prežíva detský sen, ktorý sa už možno nikdy v živote nezopakuje. Nebolo jasné, či sa Pierronová objaví v pondelňajšom plánovanom vysielaní diskusnej relácie na kanáli, ktorý prevádzkuje renomovaný športový denník.
Dokua podporil anglický útočník Ollie Watkins, keď sa ho pýtali na rodinné rozhodnutia, pred ktorými stoja futbalisti. „Povedal, že prvé dieťa sa narodí len raz. Privítať ho na svete je požehnanie. Niekto to označil za odporné a myslím si, že už len takto označiť pôrod nie je správne. Nemyslím si, že je niekoho iného vec, čo robí po tréningu,“ uviedol Watkins počas tlačovej konferencie v tréningovom kempe Anglicka.